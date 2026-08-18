Maroñas y Las Piedras en un buen fin de semana a nivel de promedio por apuesta por carrera en 4 reuniones

Con 608 mil pesos de apuesta promedio por carrera, en la pasada jornada se cerró el largo fin de semana hípico que dio inicio en Las Piedras el pasado viernes.

En el canario el promedio al cabo de 11 carreras fue de 592 mil pesos por competencia. En la sabatina en Maroñas la recaudación por prueba fue de 623 mil pesos y el domingo, que tuvo una buena jornada, el promedio ascendió a 879 mil pesos por carrera que se ubica entre los mejores del 2026 en un top 10 del año dejando de lado la jornada del Ramírez.

Lo apostado por carrera con el público concentrado en planta baja del Palco con entrada gratuita y 250 pesos en el primer piso con acceso al comedor.

Con ocho carreras, algunas de ellas de interés con categorías interesantes, la de cierre contó con buen pozo acumulado de trifecta.

Domingo 6 de setiembre con Pollas y el Presidente de la República

Con el agregado del clásico Presidente de la República y el inicio de la Triple Corona 2026 con el último Nacional sobre 2500, Maroñas trabaja en pos de tener una gran jornada con tres clásicos que desde ya llaman al burrero.

Hoy se anota

Tras las cuatro jornadas del pasado fin de semana y al tener carreras un lunes las anotaciones se corrieron un día.

Hoy en horario de la oficina de Carreras se anota para las jornadas del sábado 22 en el hipódromo Las Piedras en donde se destaca el Preferencial Declaratoria de la Independencia que trata de un handicap sobre 2100 metros para cuatro años y más edad.

Maroñas entrega una sola reunión el domingo que tendrá de base al clásico Fomento G3 sobre 2100 metros para yeguas, la carrera va en grama. Hoy se anota, mañana se confeccionan los programas y se suma reunión del SINT en Colonia.

Estefanía Leal

Don Gael remata mañana a las 19:00 hs

En una semana de tres remates, mañana a partir de las 19:00 en la Rural del Prado el haras Don Gael pondrá en patio de ventas su producción 2024 con el Talita de invitado. Hoy y mañana hay exhibiciones al mediodía de 20 productos. Hay variedad de sangre y mucho interés.

Devassa figura en un clásico el domingo

El Ellis Park Turf Stakes del próximo domingo tendrá la presencia de nuestra Devassa en una carrera que anotaron once yeguas. La del Trouville tendrá a Evin Roman en su conducción y presentada por Paulo Lobo en una prueba que reparte 175 mil dólares y va sobre grama en 1700 mts

El 25 de agosto se corre, hoy se anota para el Real de San Carlos

El 25 de agosto es fecha SINT del Real de San Carlos de Colonia y hoy se anota para la súper reunión del martes próximo que incluye el Malnero, el Pablo Falero, el presidente de la República y el Intendencia de Colonia. Se aguarda masiva respuesta de los profesionales.