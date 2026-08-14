Maroñas prepara un taller de salud, bienestar y seguridad para los profesionales del turf

Agustín Menéndez, coordinador de la escuela de jockeys, está armando un taller junto a Maroñas para profesionales para el próximo mes de setiembre.

“En el marco de las actividades que desarrollamos en la escuela estamos promoviendo este taller para los alumnos de la escuela, también para todos los jockeys en actividad como así también para todos los actores hípicos que como buen trabajo de equipo que es esta actividad también acompañan el desarrollo y la profesión de los jockeys”, inició.

“Es un taller que se enmarca en un concepto global que es de seguridad, salud y bienestar de los jockeys. Vamos a abordar temas de peso, de rendimiento, de buenos hábitos, en definitiva, de cómo sostener una actividad a lo largo del tiempo. Vamos a trabajar temas de rendimiento físico, de alimentación, de descanso, de bienestar en general; no se trata solamente de tratar un tema de qué comer o qué no comer, sino de pensar la salud y el bienestar como un concepto general”, puntualizó.

Sobre la salida de los aprendices de la escuela expresó: “Nosotros en la escuela acompañamos en el aprendizaje técnico del oficio y también en su formación humana, procuramos transmitir valores como la responsabilidad, el respeto, la disciplina y el cuidado, y en ese marco es que este taller se inscribe justamente para que los futuros jockeys y los actuales puedan tener un espacio donde disipar dudas, donde puedan irse con herramientas concretas de cómo pensar su actividad cotidiana. Es importante sobre todas las cosas tener presente lo siguiente, que el alto rendimiento no se construye en soledad sino que necesita de estructura, necesita de especialistas y necesita sobre todas las cosas de acompañamiento para sostener una profesión que se puede extender incluso por décadas, no se construye en soledad, sino que necesita para ser sostenida en el tiempo acompañamiento y trabajo en equipo”.

La idea es que no sea solo para los jockeys. “Están invitados por supuesto los entrenadores, también propietarios, todos aquellos que entiendan y que conciban esta actividad justamente como un trabajo integral y de trabajo en equipo que seguramente tienen algo para decir también acerca de esta parte fundamental del binomio jockey-caballo para ayudarlos a tomar sobre todas las cosas mejores decisiones en su práctica diaria, hablar del bienestar y el tema del peso y no solamente circunscribirlo a un tema de alimentación, sino también a un tema más general de bienestar de cómo se entrena la actividad física, la recuperación de lesiones también que tiene que ver el descanso, con la salud mental en una actividad de alto rendimiento y de mucha exigencia. Un atleta de elite, como es un jockey, necesita estructura, especialistas que rodeen al profesional y acompañamiento de todo el sistema” soslayó.

Hay jockeys que pueden estar en la cúspide y que después mañana pueden estar en el ocaso. A este tema se refirió: “Por eso es el trabajo que realizamos en la escuela, que es una formación integral para, sobre todas las cosas, que puedan entender que para sostenerse en el tiempo, como decimos nosotros, como dice todo el equipo que trabajamos en la escuela, es importante no marearse en las victorias ni desanimarse cuando no se dan las victorias, es que puedan vivir estos valores de disciplina, de compromiso, de responsabilidad, de humildad. Así se gane o así no se gane, al otro día hay que estar trabajando para que con esa constancia puedan venir justamente los triunfos”.

Finalmente, Menéndez dio detalles del taller, al mencionar que “es el 15 de setiembre a la una y media de la tarde en Maroñas. Esperamos a jockeys en actividad, a los alumnos de la escuela y a todos los actores del sistema hípico para comenzar y abrir el diálogo para generar cultura. Este tipo de actividades son las que hay que sembrar para comenzar a ver los brotes en el tiempo y así estamos construyendo cultura”. Fue el cierre para invitar a todos los interesados en concurrir a un taller de pasado, presente y futuro poniendo sobre la mesa el bienestar de los profesionales y la salud mental de todos los involucrados.

