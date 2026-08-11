Maroñas ofrece tres reuniones de fin de semana corriendo sábado, domingo mas primera experiencia de lunes

En jornada de lunes se completaron las tres reuniones en Maroñas donde han conformado un total de 28 carreras a partir de 372 inscriptos mientras que la reunión de viernes en Las Piedras se conformaron ocho carreras a partir de 120 inscriptos.

Maroñas entregará tres reuniones, el sábado entrega nueve carreras y corre junto al San Félix de Paysandú que conformó un programa de siete competencias. La reunión de domingo tiene 11 contiendas mientras que el cierre del fin de semana es el día lunes con ocho pruebas que como se había anunciado previamente es en forma experimental ya que el mes que viene tendremos una jornada hípica en día jueves.

El total de anotados para las tres reuniones se puede catalogar de bueno, la base del fin de semana es el handicap especial Boina Roja, llamado para ellas sobre arena y 14 cuadras en donde anotaron para ocupar gateras 11 féminas.

Desde la empalizada larga Namaste India (52,5), a su lado Vitoria Fracytrip (54) y hacia Belloni van Sensitive (56), Have a Break (58), Bien Necesaria (53), Stony Marge (58), Tasty K (58), Eureka Springs (50), Brillantina (62), Tetuan (57) cerrando filas Malibu Queen (50). La prueba está enmarcada en el sexto lugar de la reunión.

En Las Piedras la base es el Preferencial Centro Comercial e Industrial sobre 1500 metros, prometen participar Sette Bravo (63), Salvador Dali (64), Tapajos (50), Trostky Revolution (50), Don Fantasma (55), Ilustre y Burrero (58) largando por flanco externo Zamorano (58).

Hoy se conforman horarios de las cinco reuniones.

La comisión asesora busca resolver temas

Estefanía Leal

Tras varias reuniones entre las agremiaciones luego del pronunciamiento del comité fiscalizador sobre los cambios de distancias en varios clásicos de la carta de Maroñas a partir del año próximo, en la fecha se reúne la comisión asesora en donde tienen voz y voto todos los estamentos del turf para deliberar y cerrar el tema ya que en varios de los puntos a tratar dicha comisión puede definir y resolver en los que no han tenido el consenso esperado. Uno de ellos es la baja del Nacional a 2200 metros, lo que se habla es de 2400 como así también del Maroñas del Mitin de llevarlo a 1100 metros. Los demás clásicos, a no ser el Honor en grama, tendrían los votos necesarios para los cambios para enviar a OSAF e IRPAC.

Novedades hípicas

La cuna de cracks San Miguel Queguay ya tiene su producción 2024 en el Tattersall de Maroñas, miércoles y jueves al mediodía hay exhibiciones de los 21 productos hijos de Trinniberg, Orb, entre otros, en madres de destacado origen. Se remata el jueves a las 19:00.

Desde hace unas horas están abiertas las preofertas de los 25 lotes del haras Cuatro Cabezas que ponen a la venta 19 yeguas madres donde hay muy buenos vientres y seis destetes de North Dakota y Long Island Sound. El remate es mañana desde las 19:00.

Las conexiones de Los Mareados tras la disputa del clásico Asamblea de la Florida en donde Native Extreme fue segundo y luego distanciado al tercer lugar dejan pasar el Presidente de la República y van por el Honor con la mira en el Pellegrini de San Isidro.