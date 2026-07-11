Maroñas llega con cambios en agosto con llamado de reunión día lunes y cambios de distancias en 2027

En el mes de agosto se dará un cambio en cuanto a los llamados para el hipódromo de Maroñas que incluye también a Las Piedras.

Tendremos carreras el domingo 16 y el lunes 17 que es la gran novedad del llamado quedando el circo canario con el sábado 15. Mes de cambios.

Adecuarse a distancias del mundo

Es latente y en los escritorios del comité fiscalizador de calidad de clásicos, se ha tratado a varios niveles por lo tanto los cambios de los que se hablan serán enviados a la OSAF en breve para regularizar el calendario clásico de Maroñas en 2027.

La idea planteada en dejar al Ramírez, General Artigas y Comparación en distancia actual pasando el resto de los clásicos (tres) de milla y media y 2200 a 2000 metros.

A razón de internacionalizar habría incentivos para 4 clásicos, Municipal, Pellegrini, Los Haras y Fomento a fin de cruzar el charco y competir en Palermo y San Isidro. También se evalúa tener el 6 de enero un clásico en grama sobre 2400 metros quedando eso sí el Ramírez como la principal carrera de Maroñas incrementando la difusión de la jornada. Otro tema es bajar el Nacional a 2200 metros y subir el Maroñas a 1200.

Maroñas va por camino de cambios. Para bien.

La sabatina el dos hipódromos

Este sábado la actividad tiene doble turno ya que habrá actividad en el hipódromo de Melo, pero también en el de Maroñas.

A las 12:45 se larga la primera de siete en el circo arachán cerrando el programa a las 15:45 con el segundo de los preferenciales a disputarse. Acto seguido comienza en Maroñas la reunión sabatina que consta de ocho competencias. La primera con largada a las 16:30, cerrando a las 20:00 con la última. La prueba que se muestra mas interesante es la cuarta sobre 1400 metros para potrillos de la actual generación.

Los mejores del semestre de la IFHA

La quinta edición del LONGINES World’s Best Racehorse Rankings 2026 consagró a Ka Ying Rising y Ombudsman como los dos mejores purasangres del mundo, ambos con una calificación de 131 puntos tras las principales competencias del primer semestre.

El representante de Hong Kong, Ka Ying Rising, continúa escribiendo una página histórica al extender su invicto a 20 triunfos consecutivos. Durante la presente temporada sumó victorias en la Centenary Sprint Cup G1, Queen’s Silver Jubilee Cup G1, Sprint Cup G2 y Chairman’s Sprint Prize G1.

Su valoración fue elevada de 130 a 131 luego de la revisión de su triunfo en el Chairman’s Sprint Prize, favorecida por las posteriores actuaciones de Satono Reve, Raging Blizzard y Comanche Brave, que elevaron el nivel asignado a esa competencia.

Por su parte, el británico Ombudsman alcanzó los 131 puntos tras una brillante exhibición en el Prince of Wales’s Stakes G1. El europeo mejoró seis libras respecto de la clasificación anterior luego de imponerse sobre Minnie Hauk (121). Completaron el marcador Daryz (126), tercero, y Almaqam (122), cuarto. Antes de su consagración en Ascot, Ombudsman ya había dejado su sello con victorias en el Star Sports Brigadier Gerard Stakes G3 y en el Dubai Turf G1. Con esta actualización, Ka Ying Rising y Ombudsman encabezan el escalafón internacional elaborado por la IFHA consolidándose como los grandes referentes del turf mundial en 2026.

