Maroñas el próximo domingo tendrá como base el clásico Rodríguez Larreta y el especial Antonio Araujo

El próximo fin de semana abre en el hipódromo Las Piedras en donde se organizan diez carreras sin prueba preferencial mientras en Maroñas entrega dos reuniones, la sabatina con diez carreras y el domingo serán doce con el Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta sobre una milla en grama, anotaron Ta-Valente, Tadow Star, Nuestro Sueño, Sandigold, Turbo Ship, Olympic Olympic, Mr. Can, Timbalero cerrando filas Figaro que larga desde gatera externa.

Mr.Can se llevó el clásico Intedencia de Canelones.

En el especial Araujo, 2200 en arena, van Don Fantasma (50), Botafumeriro Fever (51,5), Lucky Strike (56), Otimo (57,5), Andante Ave (50), Klose (52,5), Nos is Good (58), Temple de Acero (51), Cabeza Branca (51,5), Siempre Happy (55,5), El Fari (57) con Zelenski (58) largando desde flanco externo siendo el top weight de la prueba.

Dado el feriado de este martes 25 de agosto las firmas de montas son en el día de mañana en horario de oficina de carreras y luego se conformarán los horarios de las reuniones.

Estefanía Leal

El Real de San Carlos de Colonia ofrece desde las 09:50 un buen programa de 16 competencias con varias pruebas de relieve, a las 11:50 se corre el Rey de la Recta sobre 700 metros, en 10mo lugar va el Casinos del Estado, largan 14:20 sobre doce cuadras, el Pablo Falero es sobre 800 metros y la campana toca a las 15:20, el Agustín Malnero va sobre misma distancia a las 15:50 cerrando el Presidente de la República a las 17:00 sobre quince cuadras.

En el hipódromo La Rinconada de Caracas en la 13er carrera del domingo pasado,23 de agosto, ganó el potrillo uruguayo Uva Mataojo nacido en el Hs. Phillipson. Hijo de T. H. Approval en madre Emirates to Dubai con nacimiento en tiempo europeo, 28 de enero, fue presentado por el entrenador Gabriel Marquez y conducido por Jhonatan Aray luciendo los colores del stud Don Rafael V. Ganó la condicional de 3 años sobre 1400 metros.