Maroñas con largometraje estelar en arena y un especial en grama como pruebas de corte mayor

La corta es en arena y la larga va sobre grama

Rocha le tomó el gusto a las reuniones de domingo de mañana y con muy buena aceptación la hora de la recepción de los llamados completó 11 carreras desde las 09:30 horas. Vital resultó el apoyo que tuvo hace unos años cuando confirmaron al coqueto hipódromo del este que inauguró boxes de espera, acomodó su pista, organiza la carrera de jocketas, está inaugurando nuevos boxes la comodidad de la visita y espera ansioso la fecha del lunes 12 de octubre donde tendrá prueba de fuego ya que correrá sólo y en exclusiva una reunión del sistema integrado nacional del turf.

Acto seguido, tras la reunión rochense, Maroñas organiza diez carreras, ocho de forma condicional, una estelar, el Romántico sobre once cuadras y el handicap especial Panamá que está ubicado en segundo lugar de la jornada, va sobre 2000 metros en grama y contará con la presencia de la embajadora del país centro americano. En hall de Palco tendremos, como cada año, una exhibición de la cultura panameña.

A nivel de carrera hay varios que presentan buenas credenciales para llevarse la prueba, uno de ellos es Joy from Eden que tiene una tabulada digna de elogio ya que el del Tinto y Celeste no le falla a los suyos, lleva cosechados un especial, una de condición y variedad de puestos rentadas. Caballo que se acostumbró a no salir a buscar la carrera desde el vamos y se deja llevar, Acosta le tomó los puntos y es el ejemplar a vencer recibiendo cuatro kilos de su enemigo Que Guapo que el domingo pasado llegó a cinco largos y medio de Ave Royale en el Asamblea de la Florida.

Si no siente los 4200 metros en una semana es temible al igual que Don Tranquillo que por algo carga los 61 kilos para ser el top - weight.

El clásico Romántico no perdió a sus dos figuras consulares, Ramirito y Comandante Rapha pero si se anuncia que el campeón Storm Summer y Hulkenberg no serán de la partida quedando como tercero en discordia el bueno de Leopard.

En el Reapertura el de Dorneles recibió 7 kilos y medio de Comandante Rapha, hoy serán seis, la diferencia fue de cuerpo y 3/4 a favor del Trinniberg. La carrera no tendrá respiro de gateras al disco, votamos al potrillo. Largan 18:00 horas.

Saratoga le cae de perlas al nieto materno de BERNARDINI que tras dos figuraciones en 2026, regresa al recinto de ganadores de Saratoga, el último en el que había entrado en 2025.

MAGNITUDE y NITROGEN se fueron a pelear la punta dese la salida que no había favorecido a BAEZA, que quedaba rezagado con respecto al lote. Con parciales de 23″43. 46″27 y 1:09″ 65, MAGNITUDE cedió ante la potranca que entro al frente en la recta final con ANTIQUARIAN, que le había seguido de cerca durante largo trecho tratando de darle alcance y MAGNITUDE intentando regresar adosado a la baranda, mientras SOVEREIGNTY que con BAEZA avanzaron con fuerza desde finales de la recta lejana, terciando en la lucha.

A unos 200 metros para la sentencia, ya Junior Alvarado aseguraba a puro brazo la victoria del campeón del Godolphin, con la valiente NITROGEN con pescuezo de ventaja sobre ANTIQUARIAN con BAEZA completando la Superfecta por delante de un desconocido MAGNITUDE y de WHITE ABARRIO que animó hasta el inicio del codo final.

Séptima victoria en una docena de salidas para el presentado por Bill Mott, que clasifica para la Breeders’ Cup Classic de finales de octubre en Keeneland.

