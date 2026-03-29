Magnitude con la magia de Ortiz a tope en la Dubai World Cup G1 en Meydan

Cuando Dubái dio la bienvenida al mundo al antiguo hipódromo de Nad Al Sheba por primera vez en 1996, Cigar 'America's Horse' rechazó lo que parecía un desafío inevitable de su compatriota Soul of the Matter para ayudar a consolidar el objetivo del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum de crear un espectáculo mundial en los Emiratos.

La atención del público hípico estaba puesta en el extenso hipódromo de Meydan para la trigésima edición del evento, que ahora ofrecía 12 millones de dólares, el triple de la bolsa original, y en Forever Young , que buscaba completar una secuencia sin precedentes de las tres carreras más ricas del mundo sobre tierra. Finalmente, no pudo ser, ya que Magnitude tomó la delantera nada más salir de los cajones y Forever Young, haciendo todo lo posible por alcanzarlo, se quedó sin espacio.

Tras haberse perdido la Copa Saudí G1, ganada con menos esfuerzo que en 2025 por Forever Young, Magnitude se preparó con una victoria suave en una carrera de Grado 3 y se encontraba en buena forma. Salió disparado desde la puerta uno, avanzando con soltura para José Ortiz, seguido de cerca por Forever Young y Tumbarumba, tercero en la Copa Saudí.

Magnitude, que seguía avanzando con fuerza en los últimos 800 metros, fue exigido que acelerara al acercarse a la entrada de la recta final, dejando a Forever Young algo rezagado y sacándole una ventaja de casi dos cuerpos al vigente ganador de la Breeders' Cup Classic. Aún con ventaja al llegar al último furlong, Magnitude se desmarcó por dentro, pero lo máximo que pudo hacer Forever Young fue alcanzar al potro hijo de Not This Time en la meta. Meydaan ganó por una mínima diferencia el tercer puesto, muy por detrás de los dos primeros.

“Sabíamos que teníamos un caballo muy bueno, pero obviamente Forever Young es el mejor caballo del mundo”, dijo el jinete ganador, José Ortiz.

En cuanto a la estrategia de carrera, Ortiz añadió: “Dejamos todas las opciones abiertas: si sale bien, podemos ponernos en cabeza; si alguien sale mejor, nos quedamos atrás, quizás detrás de los más rápidos. No tomó impulso, pero salió bien y supe que era el momento de atacar. Le pedí que corriera y respondió a la perfección”.

El entrenador ganador, Steve Asmussen, quien se alzó con la Copa del Mundo de 2008 con Curlin y llevó a Gun Runner al segundo puesto en 2017, añadió: “¡Qué victoria tan increíble! Simplemente queríamos dejar que corriera su carrera de principio a fin. El caballo corre con mucha confianza y eso nos dio confianza a nosotros. Todo se desarrolló tal como lo habíamos planeado”.

Ortiz dijo que las celebraciones serán bastante discretas antes de un vuelo de regreso a Estados Unidos a primera hora de la mañana del domingo.

"No estoy acostumbrado a correr de noche bajo los focos", dijo. "¡Tengo hambre, quiero ir a comer! Mañana volamos bastante temprano, así que prefiero esperar y celebrar con mi familia y amigos. Quizás hagamos una barbacoa."

El entrenador de Forever Young, Yoshito Yahagi, cree que la pista de Meydan "no parece ser la adecuada" para su caballo, que terminó tercero en la Copa Mundial de Dubái el año pasado. Si bien ganó el Derby de los Emiratos Árabes Unidos (G2) en esa misma pista en 2024, fue una victoria discreta que quedó por debajo del resto de sus actuaciones a los tres años.

“Todo salió según lo planeado, pero el ganador de hoy estuvo genial”, dijo Ryusei Sakai, socio habitual de Forever Young.