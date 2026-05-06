Los caminos y las fechas hacia la Serie Campeones que con siete clásicos apronta su gran fiesta

Desde 2008 se disputa la Serie, esta temporada con siete carreras

De tres a siete en 18 años

Con las fechas confirmadas, la Serie de Campeones comienza a tomar color y por sobre todo la preparación de los caballos y yeguas nacidos en nuestro país y anotados en la serie que este año repartirá 13.5 millones de pesos en premios pagando a todo el marcador de las siete carreras que componen la Serie.

La bolsa de premios se compone con lo aportado por la organización y se suma el aporte de Codere que hace años es socia de Campeones en este tema.

El domingo 24 de mayo será el último día de suma de puntajes mientras que al día siguiente se realizan las preanotaciones (sin costo) para ratificar a los siete días (1° de junio) donde se conformarán los siete clásico.

En horas de la tarde es el sorteo de la carreras que se disputan el “Día del Turf Nacional”.

Aquel inicio en 2008 con Criadores y Propietarios trabajando espalda con espalda en el mismo escritorio fue con tres carreras para los dos años, este domingo serán siete competencias por lo que se aguarda otra gran jornada.

El derby de Kerntucky

Puede que una foto no resuma toda una gran semana en Louisville la ciudad que recibe hace 152 años el Derby de Kentucky primera gema de la triple corona norte americana.

Louisville toma el primer fin de semana de mayo como su fiesta deportiva anual, el viernes con el Oaks donde asisten entre 40 y 50 mil personas y la de sábado donde se reunieron 150 mil almas entorno a Churcill Downs para ver, según ellos, los dos minutos más fascinantes del deporte.

Lejos no están, eso sí el de Kentucky supera al Preakness y al Belmont por varios cuerpos.

Yair Pereira a pie por un tiempo

Yair Pereira y Keep Wells - Clasico Rufino Dominguez, 6 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240609, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Después de varias veces con el mismo problema Yair pasó por el bisturí con anestesia incluida por un absceso que le impide montar con comodidad, hoy se realiza una curación con cambio de mecha incluida mientras que mañana visita cirujano. Se estima de baja par de semanas.

Remates con varias sedes y horarios

Tras el remate efectuado en la víspera dio inicio la temporada de dispersión de la generación 2023 en varias sedes. El stud de Chiruchi, el Tattersall de Maroñas, la Rural del Prado, el propio hipódromo, en diferentes haras y de forma virtual se irán desarrollando los mismos.

Son cinco clásicos en Maroñas

Grandinata volvió del descanso y lo hizo renovada.

Cuatro clásicos de la generación 2023 se disputarán en Maroñas este domingo, dos en arena para productos nacidos en Uruguay y dos para todo producto sobre 14 cuadras en pista de grama que serán los dos últimos hasta poder correr los Criterium de fin de junio.