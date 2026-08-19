Los cambios de las distancias clásicas trajeron eco en ambas lados del río con el Nacional en 2200 y 2100

Cuando la comisión fiscalizadora presentó en la comisión asesora el proyecto de cambios de los clásicos Nacional y Maroñas de 2500 a 2200 el Derby y de 1000 a 1200 la carrera de velocidad del 6 de enero contaba con el consenso de las fuerzas vivas del turf.

Por ende cuando se confirmó que la asesora integrada por la comisión hípica de Maroñas, la dirección de casinos, propietarios, criadores, jockeys y entrenadores firmaba los cambios se daba por hecho que los integrantes de la fiscalizadora viajaban con el aval del turf nacional.

A ello se le sumaba la reducción del Municipal de 2400 a 2000 metros para que oficie de previa del República Argentina de Palermo y el incremento de un clásico de 1500 metros a 2000 para llegar a tener tres clásicos sobre una distancia que se ha transformado en metraje mundial para los diferentes meetings del orbe, dos de ellos en formato de peso por edad y uno en modelo de handicap que es el Clausura en la última reunión del año.

Leyendo artículos y oyendo a la grey burrera en el hipódromo aparecen voces en total desacuerdo con los pedidos que deben pasar ahora por el comité ejecutivo de la OSAF para viajar a Francia para conseguir la venia de la IRPAC órgano que define o no los cambios.

Algo que debemos saber es que Uruguay viajó a Chile con el apoyo, por consenso de todos los estamentos del turf caso contrario de nuestros vecinos del Plata que se enteraron del pedido de bajar el Nacional de Palermo a 2100 metros al regreso de sus representantes.

Varios puntos quedaron en el tintero, uno que es importante es el apoyo a los caballos nacionales a viajar a Palermo y San Isidro en mayo y diciembre respectivamente.

En lo que a uno le respecta el sabor de boca son las dos cuadras de diferencia en el Derby y el estudio de poder dejar el Maroñas en 1100 aunque las 12 cuadras no fastidian.

La historia continua.

Cuatro reuniones de viernes a martes

El SINT abre y cierra fin de semana con jornada de viernes en Florida y cierre el martes con la gran reunión del 25 de agosto en el Real de San Carlos de Colonia. La sabatina tiene a Las Piedras de anfitrión mientras que Maroñas da su única jornada el domingo que tiene de base un atractivo clásico Fomento G3 para ellas sobre grama en 21 cuadras. Van por el triunfo Julia do Jaguarete, Lemon Chocolat, Palma del Cielo, Patriotica, Gunhild, Hey I Ask, Toda Suerte, Sereia de Mataojo, Bonita Johana, Sevillana Keep cerrando filas Dua Lipa. Serán 13 en el Jerárquico, 9 en el Irineo Leguisamo de Florida, 11 en el canario con cierre en el Real de Colonia el martes con una súper reunión.

Diogo González festeja el triunfo sobre Bonita Johana. Foto: Leonardo Mainé.

Noti Turf

Del Mar de cara a la Classic G1

Este sábado en el hipódromo de Del Mar se corre el Pacific Classic G1 con 11 participantes en donde se destacan los argentinos Full Serrano y Subsanador. El ganador por “Win and Y’are In” va directo a la Classic G1.

El domingo corre un clásico Devassa en Ellis Park

Después de obtener su primer triunfo la crack de Maroñas disputará un clásico de US$ 175.000 sobre 1700 en grama largando por andarivel externo y con un codo cerca de las gateras y con rivales ganadoras de G1.

Vagner Leal y Devassa - Gran Premio Seleccion, 8 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241006, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Campeones: vence la 1ra cuota de los 2025

La primera cuota correspondiente a la Generación 2025, vence el día 31 de agosto de 2026, el costo de la misma asciende a la suma de U$S 55 por producto. El único lugar de pago es en Red Pagos.

Don Gael hoy en el Prado

Este mediodía en la Rural del Prado se realiza la última exhibición del haras Don Gael que dispersa 20 productos generación 2024 con el haras Talita como invitado, llegan muy buenas piezas algunas importadas con excelentes pedigres.

También, a la misma hora se realiza la presentación de la generación 2024 y ejemplares en training del Hs Phillipson que remata el jueves a las 19:00 en el Tattersall.

Un remate imperdible de material de turf

El próximo sábado 22 de agosto a partir de las 17:00 horas la firma de Horacio González (099 208606) rematará de forma virtual por la plataforma Remotes la biblioteca Turf que fuera del Dr. Rodríguez Larreta y luego adquirida por un turfman que realiza la liquidación total de libros, catálogos, crónicas, informes del stud book, etc. Por informes entrar a la plataforma Remotes, imperdible para todo burrero.