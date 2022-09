Loreley gana la Polla de Potrillos y prepara las valijas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo de Loreley fue de altos kilates, de apertura de gateras a sentencia de la Gran Polla de Potrillos URU G1.



Es que, desde la reapertura no hubo un potrillo que se presentara a la primera gema de la triple corona en calidad de perdedor y la ganara, y no solo obtuviese el triunfo, que lo hiciera de principio a fin demostrando que lo suyo es para pensar en grande.



El defensor del Hs. San Pedro debutó hace menos de un mes en Las Piedras logrando un rutilante triunfo en un tiempo de valía.



Su entrenador sabía lo que tenía, lo anotó en la Polla, entró de forma ajustada, algo que fue diametralmente opuesto a lo que demostró Loreley en la cancha.



Saltó por el andarivel externo y tomó la punta de la Polla apenas recorridos 100 metros para no abandonarla hasta el disco. Fue su escolta Last Action Hero a cuerpo y cuarto llegando tercero Eye on the Prize a largo y medio del escolta cerrando el rentado Compadrito VF a varios cuerpos delante de Posible Sueño.



Loreley estampó más que valiosos 1’24”54 para recorrer la milla pactada y se apronta a preparar las valijas con destino Miami y desde ahí, Colombo y el Hs. San Pedro para viajar al hipódromo Abdulaziz en Riad para disputar la misma prueba que disputó Kiefer este año.



Maroñas se queda sin chance de triplecoronado, pero gana a un potrillo que sale a defender nuestra hípica.





La baby crack Quatro y Vinte volvió a marcar la cancha y demostrar de por qué se había adjudicado el Campeones Fillies y el Criterium del pasado mes de junio. La pequeña defensora del Hs. Phillipson se adjudicó de brillante forma la Gran Polla de Potrancas URU G1 al derrotar por varios cuerpos a La Comparsera que cumplió una destacada actuación.



A las Baby Cracks hay que respetarlas y eso fue lo que realizó en la cancha la hija de T.H. Approval: demostrar que sigue al tope de la generación nacida en 2019 y se presentará en el Gran Premio Selección a revalidar su número uno.



Evair Pereira logra un podio consagratorio, llevó con manos de seda a su conducida, la dejó moverse con comodidad por el flanco externo quedando en mitad de lote frente a Villa Violeta, se acercó en el codo quedando cerca de las punteras y cuando le pidió el resto a Quatro y Vinte, la pequeña le respondió con creces, dominó y se fue en busca de un podio de triple Corona.



Fue La Comparsera su escolta dejando detrás a un selecto lote de Potrancas, Olympic Medal integró trifecta a 3/4 de cuerpo delante de Barwoman que lo intentó pero no logró mantener su invicto. Jewel Genie Lamp clausuró el marcador.



Deja la Polla de Potrancas un claro mensaje: la que llegó líder, lo sigue, su nombre, Quatro y Vinte.





El ganador del pasado Ramírez, Prelude Rye, fue a Buenos Aires y tuvo un buen papel en Palermo. A su regreso, su entrenador lo preparó para que no fallara y así fue. El pingo lo demostró y ganó el clásico Las Piedras disputado en la víspera en Maroñas sobre 2200.



El defensor de las sedas canarias del Lucía y Matías corrió la prueba de una manera que no nos tenía acostumbrados, en plena lucha por los primeros lugares en lugar de venir en el fondo del lote alejado de la vanguardia, la táctica dio los resultados previstos.



Su jockey, Pablo Rodríguez, sabía lo que tenía y dónde estaba la carrera, mientras que Miltitoplp movía las agujas. El pedrense al cuidado de Germán González venía a un par de cuerpos junto a Roundofapplause, Mapa Mundi y Leopardo Real. Los de vanguardia pasó 800 y 1200 en 50’1 y 1’13”62, parciales que no se mostraban severos para la prueba.



En plena recta, Pablo movió a Prelude y este respondió, dominó y tuvo resto para soportar carga de Topo do Sul que fue escolta (amarilla mediante) a dos cuerpos del ganador, tercer lugar para Roundofapplause delante de El Mano Blanca de muy buena carrera.



El ganador detuvo relojes en 2’15”19 para poner proa al Ramírez 2023 para ilusión de Double Event.



Buena la de Topo do Sul que saltó a una sombra y demuestra carrera a carrera lo suyo.