La serie Campeones tiene una historia llena de triunfos desde su inicio en el año 2008

Hace 18 años nació Campeones y desde aquella jornada inaugural en el 2008 se han disputado 18 ediciones en las que se han corrido 155 clásicos. La serie que premia a los productos nacidos en Uruguay ha tenido grandes campeones, solo por citar algunos nombres, han ganado clásicos de la serie animales como Imperrito, Girona Fever, Fletcher, Atletico El Culano, Pacholli, La Mansa Nistel, Suablenanav TH, Trotsky Revolution, Alcazar, Aquiles, Algecira Fever, y tantos pingos más.

Si algo es clave en Campeones son los criadores, de las praderas; de nuestro país salen los ejemplares que luego se llevan los triunfos. En estos 18 años hubo campeones surgidos de 40 haras diferentes. El más ganador por amplio margen es el haras Don Alfredo, que fue además, el amplio dominador de los primeros 15 años desde la Reapertura. El Don Alfredo ganó 24 clásicos incluidos seis ediciones del más importante, el Classic que además lo ganó de forma consecutiva entre 2011 y 2015. Es también el haras más ganador en los tres clásicos para los productos dos año, incluidos cinco triunfos en el Juvenile Fillies.

A partir de 2017 comenzó a cambiar la tendencia y desde allí marcaron presencia el Haras Phillipson y el Hs. Bagé Do Sul, ambos con crianza local y capitales brasileños. Los dos haras han ganado nueve clásicos. El Phillipson se llevó siete en los últimos dos años, el 50% de los clásicos corridos en ese lapso de tiempo.

Con siete triunfos el Haras El Santo es cuarto en el ranking por encima de Montana Ranch, Gavroche y Santa María de Juncal, todos ganadores de cinco.

Si vamos a los profesionales, hay 40 jockeys y 62 entrenadores campeones. Entre los pilotos el destaque es para Federico Piriz, ganador de 14 cotejos. Luis Cáceres con 11 es el segundo más ganador, a ambos le falta un clásico para completar la serie, a Piriz el Classic y a Cáceres el Distaff. Héctor Lazo, Everton Rodrigues y Fernando Olivera ganaron cinco cada uno. Jorge A. Piriz con ocho triunfos es el entrenador más ganador.