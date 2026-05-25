La Serie Campeones reúne a los mejores ejemplares locales en el día del turf nacional

Una buena pre - inscripción tuvieron los siete clásicos de la Serie Campeones para su edición 2026, la Classic tuvo 23 voluntades a participar de la carrera que reparte 2.5 millones de pesos de bolsa en donde está en juego la Copa Codere. Si Señor, Pluto y Ave Royale son los tres ejemplares con más puntos.

La Distaff, Copa American Racing Channel tuvo 20 pre - inscriptas donde destaca la ganadora de la edición 2025 Guitarrera y es la yegua con mayor puntaje, la siguen Sandrin Royal y Gata de Verano.

La prueba con menor registro es la Juvenile Copa Equidiet con 15 potrillos prea notados en donde destacab dos defensores del Hs. Phillipson Uno Macho y Ureca seguidos por Ramirito.

Estefanía Leal

La Juvenile Fillies Copa Walter H. Abelenda es el contra punto de la carrera de machos con 26 potrancas, encabeza por puntaje Helenita seguida por Ultra Rayo y La Inalcanzable.

En La Mile Copa Distribuidora Aguada tuvo en la mañana 28 pre inscriptos en donde hay varios que también figuran tanto en la Classic como en la Sprint, encabeza Grandinata por puntos con Campeon Avenue y Zelenski empatados.

La Juvenile Sprint Copa J. F. Chiruchi - Facundo Maestro tiene 21 voluntades a ocupar gateras, se destacan en materia de puntos Ramirito, la Inalcanzable y Samurai Ave, los tres también figuran en las pruebas de 1400 metros.

El cierre que muy seguramente cierre la reunión como en anteriores años tiene en juego la Copa Laboratorios Ripoll, Grandinata, Peligrosa y Quehaces Tri Tri son los tres con mejor puntaje.

La Campeones Interior tuvo una recepción de 20 pre anotados.

Con la carrera de ejemplares del SINT la bolsa total a repartir es de 13.5 millones de pesos que aportan Campeones y Codere.

El próximo lunes se ratifica previo pago del 0.6% de cada bolsa para dejar las ocho pruebas prontas y realizar el sorteo de gateras en el Palco Oficial de Maroñas a partir de las 19:00 horas.

