La juventud de Montjuic se hizo fuerte en el clásico Francisco Etcheverry Vidal en Maroñas

L a diferencia de kilos por el temprano encuentro de un potrillo con los mayores fue para Montjuic que de la mano de Héctor Lazo dominó la carrera clásica de albores a fin de competencia.

El defensor de las sedas Los Patriotas partía de la gatera uno y en menos de 50 metros ya corría con par de cuerpos de ventaja y fue algo que no abandonó hasta la propia sentencia con destacada guía del oriundo de Villa de Carmen en Durazno.

El entrenador Sergio Dorneles es experiente en este sentido, en la última jornada de junio ganó el Reapertura con Ramirito cuando aun tenía dos años y aquí repite con Montjuic ya con tres pero a menos de 15 días de que los pura sangre hayan cambiado de edad.

Ignacio Sánchez

El entrenador comentaba luego de la carrera “la diferencia de kilos es buena para el potrillo, teníamos un buen lugar de largada y lo aprovechamos al máximo. Es un caballo que puede correr en las dos pistas y creo que hasta un poco mas de distancia puede ser muy útil para sus propietarios” sentenció Dorneles tras recibir los premios de manos de la familia de Francisco Etcheverry Vidal que se hicieron presentes en Maroñas.

Y la carrera tuvo color de Los Patriotas ya que se vino de partidores al disco, quien lo siguió desde inicio de competencia fue Oliver que llegó segundo a dos cuerpos y medio en muy buenos 1’ 09”87 para recorrer las doce cuadras en una cancha que no dio tiempos en toda la jornada.

Fue tercero Figaro en carga de última hora dejando a Ta-Valente en el cuarto lugar. Ninguno de los zagueros pudieron acortar las diferencias que había tomado Montjuic en la primera partida en parciales de 22”99 y 47”75.

Ignacio Sánchez

Temple de Acero en el especial Colombia

El handicap especial Colombia viajó a Las Piedras ya que Temple de Acero luego de su triunfo en Rocha logró llevarse la prueba de los 2000 metros superando por la cabeza a Siempre Happy llegando tercero Klose al pescuezo, fue cuarto Rubicon a dos largos y medio. Ni Otimo ni Ocasion, los mas jugados hicieron pie en la carrera que tuvo a Klose, Sherif Dillon y Rubicon en delantera mientras que Eguard Tejera traía al del Toto Xeneise en mitad de lote.

Cuando le pidió el del Toto y Benja Xeniense respondió para ganar, corto pero netamente.