La excelente Grandinata ganó el Milton Díaz para llegar a su octavo título estelar en Maroñas

La que no conocía el podio tras dos actuaciones sí lo hizo en la primera de ayer ya que Ur Glamorous lo logró con la guía de Diogo González, que tiene a la pista verde muy bien medida. La del Hs Phillipson bajo los cuidados de Facundo Santesteban se vino de un viaje, fue compañera de lucha de Umburanas hasta los 400 momento en que aparecieron Super Hada y Colifateada que integraron trifecta en el Pablo Piacenza que abrió jornada con solo cinco en gateras.

En sexto lugar se corrió el Gustavo Aguirre con transmisón de la carrera por parte de Víctor Cusati y fue un mano a mano de entrada a la recta al disco entre Uno Macho, que había dominado en los 600, y su compañero de colores Ureca que lo emparejó en los 400 y de ahí fueron parejos hasta el mismo espejo que marcó ventaja mínima para el conducido por Moura da Silva por sobre el de Cáceres. Completaron marcador Abrileño Fever, Arequipa y Ezequiel, todo en 1´24”91 en arena.

La excelente Grandinata volvió al triunfo demostrando ser lo que verdadera es: una crack. “A la yegua no hay que cambiarle las características, en esta oportunidad salió como le gusta a ella y ganamos muy bien, es una crack, creo vamos al Sprint de Campeones”, comentó Waldemar Maciel a Ovación luego de obtener el Milton Díaz al derrotar por cuerpo y cuarto a Lemon Chocolat en muy buenos 1´23”02 para recorrer las 14 cuadras verdes.

La del Cabaña El Indio saltó en delantera junto a Candara, cuando la despidió en los 450 vino a buscarla Lemon Chocolat que fue escolta. Llegó tercera Triple A delante de Candara.

La dupla radicada en Colonia de Matias Figueroa y Guillermo Carro fueron los responsables de llevar al triunfo a Dioniso en el Jorge Larrañaga. En grama empleando 1´25” el de Los Manyas derrotó a Esta Firme llegando tercero Right Now cerrando la cuatrifecta Perdido no Espaco.

El cierre estelar fue con el MGAP en donde se lució la potranca Helenita que tras venir en puestos intermedios buscó lugar en los 400 para ir en busca de la victoria, por dentro quedaba Intercoqueta y por fuera La Inalcanzable, en la meta la defensora de las sedas Los Dos llegó con dos largos sobre la del San Miguel, fue tercera la de Dorneles, todo en 1´26”07.