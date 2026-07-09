La Dubai Racing Club ha formalizado una acuerdo con el hipódromo de York para competir en el Carnival

El Dubai Racing Club ha anunciado una nueva colaboración internacional con el hipódromo de York que reforzará aún más la vía de acceso para que los mejores caballos europeos de media distancia compitan en el hipódromo de Meydan durante el Dubai Racing Carnival.

En virtud de este acuerdo, el ganador de la carrera Great Voltigeur Stakes (Grupo 2) —una de las pruebas más prestigiosas del Reino Unido para caballos de tres años, celebrada durante el renombrado Festival Ebor de York— obtendrá una plaza automática para participar en la Dubai City of Gold (Grupo 2). Esta carrera tendrá lugar el 27 de febrero de 2027 en el hipódromo de Meydan, durante la jornada "Emirates Super Saturday", e incluirá el transporte internacional a cargo del Dubai Racing Club.

La Great Voltigeur Stakes, cuya primera edición se disputó en 1950, goza desde hace tiempo de reconocimiento como un trampolín clave para caballos de élite especialistas en media distancia, y cuenta con un palmarés que incluye a muchos de los ejemplares más célebres de este deporte.

Por su parte, la Dubai City of Gold se ha consolidado como una de las pruebas preparatorias más importantes del mundo para la Longines Dubai Sheema Classic (Grupo 1), dotada con 6 millones de dólares en premios y una de las carreras estrella de la jornada de la Dubai World Cup. La edición de la temporada pasada de la Dubai City of Gold fue ganada por el excepcional Rebel's Romance, propiedad de Godolphin; este caballo, ganador de nueve carreras de Grupo 1, ha logrado un éxito internacional que lo sitúa entre los ejemplares más laureados de su generación.

La conexión entre ambas carreras está ya bien consolidada, con caballos como Postponed (2016) y Old Persian (2019) logrando el doblete Great Voltigeur–Dubai City of Gold antes de competir con éxito en el ámbito internacional.

Su Excelencia Ali Al Ali, director ejecutivo y miembro de la junta directiva del Dubai Racing Club, declaró:

"El Dubai Racing Carnival sigue consolidando su posición como un programa de carreras verdaderamente internacional, y colaboraciones como esta generan oportunidades significativas para que los mejores caballos del mundo compitan en el escenario global".

"El hipódromo de York es uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Gran Bretaña, y la carrera Great Voltigeur ha producido sistemáticamente caballos de primerísimo nivel. Al crear una vía directa de York a Meydan, ofrecemos a los responsables de los caballos otra oportunidad de competir internacionalmente, al tiempo que elevamos la calidad y la competitividad de la Dubai City of Gold".

"Estamos encantados de colaborar con William Derby y su equipo, y esperamos recibir en Meydan al ganador de la Great Voltigeur de este año, mientras continúa su trayectoria hacia la Longines Dubai Sheema Classic y la jornada de la Dubai World Cup".

William Derby, director ejecutivo y responsable de pista del hipódromo de York, comentó:

"Nos complace enormemente establecer esta colaboración con el Dubai Racing Club. La Great Voltigeur Stakes goza desde hace tiempo de reconocimiento como una de las principales pruebas preparatorias de Europa para caballos de media distancia; esta apasionante iniciativa brinda a los responsables del caballo ganador una valiosa oportunidad de prolongar su campaña en el escenario internacional de Meydan".

Esta colaboración forma parte de la estrategia continua del Dubai Racing Club para fortalecer los vínculos internacionales en el mundo de las carreras y atraer a los mejores caballos del planeta para que compitan a lo largo del Dubai Racing Carnival y en la jornada de la Dubai World Cup.