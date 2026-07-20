La carga de Siempre Happy fue incontenible para sus rivales en el handicap especial Pastor Victorica

Tras llegar segundo en el especial Colombia hace siete días, el seis años Siempre Happy se llevó de excelente forma el handicap especial Pastor Victorica, prueba centra del domingo en Maroñas.

El pupilo de Luis Cabrera venía de ser escolta en el handicap Colombia en prueba sobre 2000 metros hace una semana, lo cual lo dejó pronto para disputar el especial de la víspera en 400 metros menos a recorrer.

El aprendiz Lucca Ortiz fue el encargado de llevar al éxito al defensor de las sedas La Querencia JC que recorrió la milla en pista fangosa en 1’39”59; tras la carrera, el profesional que ganó su primera prueba especial de su trayectoria expresó que “la carrera del pasado domingo lo dejó pronto para correr hoy, el caballo se ‘encarreró’, vino lejos, cuando entró a la recta me di cuenta de que podíamos ganar a pesar de que debíamos ganarle a caballos con muy buenas campañas. Estoy muy contento porque es la primera carrera especial que gano” cerró diciendo el jinete que tuvo un muy desempeño con Siempre Happy.

Estefania Leal

La carrera tuvo la deserción de Latte Macchiato y fueron seis los que ocuparon gateras a las 15:35 para disputar la contienda, cuando abrieron las puertas fueron varios los que salieron a mover los relojes, La Fiera con 50 kilos fue el que tomó las riendas junto a Ilustre y Burrero mientras que Osmidas, que largó por flanco interno, quedaba cerca junto a Save The King; detrás y lejos quedaban Marino Afortunado y Siempre Happy.

Los parciales fueron severos, las primeras cuatro cuadras las pasaron en exigentes 22”77, momento en que Da Silva busca segundo andarivel para luego igualar a La Fiera, Eugui contenía al suyo mientras que los dos zagueros venías lejos.

Cuando entraron a la recta Osmidas quiso separarse de sus rivales mientras que Lucca Ortiz ponía a correr al suyo que en los 300 comenzaba a mostrar lo suyo, igualó a Osmidas en los 200 para llegar al espejo con cuatro cuerpos de ventaja para lograr un cómodo triunfo con la dupla de Lucca Ortiz y Luis Cabrera.

Fue segundo Osmidas dejando tercero a Save the King a varios cuerpos cerrando el semáforo Marino Afortunado e Ilustre Burrero.

Con seis años triunfo de Siempre Happy y por varios.