Joy From Eden, Tonga Mironga y Agostina se llevaron los especiales disputados en Maroñas

El handicap Venezuela abrió la reunión de domingo en Maroñas con el triunfo de Agostina que logró derrotar a Hermosa Pinga por un largo en buenos 1´11”32 para recorrer las 12 cuadras pactadas.

La defensora de las sedas Intuición venía de caer ante la pupila de Gulart en prueba estelar recibiendo dos kilos. En esta oportunidad la pupila de Ortellado recibía cuatro y los hizo valer de los 200 al disco cuando la Kodiak Kowboy mantenía a raya a Sol de Verano pero ni logró aguantar la carga de Agostina que logró merecido triunfo con la monta de Javier Pérez que tras el parate de par de semanas por tema sanitario llevó a la ganadora de muy buena forma.

Agostina, de tres años, logra su tercera victoria de su corta campaña primera de corte mayor dejando bien en claro que en estos tiros la hija de Texas Fever le dará a sus conexiones mas que una alegría.

Hermosa Pinga corrió como su nombre, como una pinga hermosa ya que saltó a correr desde albores de prueba marcando parciales severos ya que pasó en 22¨72 y 46”52 para las primeras cuatro y ocho cuadras.

Buena la perfomance de Sol de Verano cerrando la trifecta delante de Verbania y Madrugada Mia. Ganó Agostina y por supuesto que festeja el Intuicion.

Darwin Borrelli

Siendo ganadora de una cargando 52 kilos y con una magnífica tarea de Juan Díaz la potranca Tonga Mironga ganó el handicap especial Italia sobre 21 cuadras verdes estampando 2´09”10.

La defensora del Hs. Phillipson, con poco recorrido de pistas, fue superior en el especial para derrotar a su compañera de techo Palma del Cielo que le dio uno - dos a Facundo Santesteban que disfrutó de la carrera desde Kentucky.

Juan Díaz comenzó a subir a la hija de Midshipman en la semana, se entendieron de maravillas en carrera ya que cuando el correcto piloto fue a buscar la carrera la zaina respondió para llegar con cuerpo y medio de ventaja sobre la del Cuatro Cabezas que acortó y le sirvió para ser escolta. Fue tercera Olympic Miami delante de Agnese (otra del doloreño Santesteban) cerrando el semáforo Toda una Vida.

La carrera tuvo en Gabilana A como decidida puntera, en plena recta final Agnese cargando top - weight tomó el comando del lote pero en los 300 el “Colo” Díaz impulsó a la suya para tomar ventajas y resultar inalcanzable para su escolta que desde el fondo se vino para integrar la exacta. Tercer especial Italia (2022 - 2023) para Santesteban que lo tiene como base para impulsar a sus créditos. Aplausos.

Darwin Borrelli

Con una tarea “al pelo” de Eric Acosta el rendidor Joy From Eden se adjudicó de forma justa pero corta el handicap especial Enrique Guillemette disputado en octavo lugar este domingo en Maroñas.

Tras largar, el oriundo de Cerro Colorado ubicó al defensor de las sedas Tinto y Celeste pegado a la empalizada ya que fue la idea de las conexiones de cómo llevar en carrera al hijo de Camelot Kitten dejando que el pupilo de Facundo Santesteban viniera de menor a mayor siempre por flanco interno.

Los parciales fueron severos ya que estamparon 22”17, 47”30 y 1´11”15 para recorrer 400, 800 y 1200 de competencia mientras que Joy From Eden venía en mitad de lote.

Cuando entraron a la recta, varios se dejaron gritar, en los 400 Siempre Feliz tomó ventajas, Que Guapo no aflojaba, por fuera y desde el fondo Cuento Marista comenzaba a dejarse ver mientras que “Nano” Acosta tras sortear a los que venían por dentro puso a correr al suyo.

En los 150 valían los gritos de varios, en el disco fue primero Joy From Eden, segundo a medio cuerpo Cuento Marista, tercero al hocico Posible Sueño dejando cuarto a Now is Good a la cabeza cerrando las chapas Siempre Feliz a las grupas.

Otro terceto para el cuidador en el especial repitiendo lo de Cerro Largo y El Curato.