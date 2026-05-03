Tres especiales en arena y césped ofician de estelares de domingo en el hipódromo de Maroñas

A 40 minutos de pasado el mediodía da inicio la reunión de domingo en Maroñas que consta de 14 carreras cerrando la última con pozo de cuatrifecta a las 19:10 horas.

Sin prueba estelar la jornada si entrega tres pruebas especiales en arena en formato de cortometraje y dos de largo en grama que acaparan la atención del aficionado.

Es el Venezuela sobre doce cuadras que rompe el fuego y es Agostina, la defensora de las sedas Intuición, la que lleva el voto para alzarse con el especial. La pupila de Ortellado llegó en prueba de peso por edad a cuerpo y cuarto de Hermosa Pinga recibiendo en esa oportunidad dos kilos de la pupila de Josiane Gulart, para esta ocasión en modelo handicap va de 58 contra 62 de su enemiga, los dos kilos pueden jugar a favor de la Texas Fever que tendrá a un recuperado Javier Emanuel Pérez en sus cruces ya que recibió el alta médica en el correr de la semana. Hermosa Pinga con sus cinco años a cuestas dará que hablar en la recta final mientras que Tengo un Amor que viene creciendo en su potencial con 54 kilos y el “Nano” Acosta pueden ser más que una sorpresa.

El especial Italia sobre dos kilómetros verdes trata de una prueba intrincada con varias postulantes al premio mayor.

Nos decidimos por la veterana Palma del Cielo que bien ubicada en la escala de plomo puede hacer valer la diferencia de kilos de 200 a la raya, su compañera de techo Agnese en más que brava pero deberá soportar 63 kilos siendo la top - weight de la prueba y por ellos la relegamos en la triple.

Tonga Mironga viene en ascenso, con tres años la del Phillipson es titular de una sola carrera pero con 52 kilos se puede tornar rival brava al igual que Nuclear Rush. Carrera para ver u disfrutar.

El cierre es con el Enrique Guillemette que tiene 22 cuadras de extensión y otro de Santesteban lleva el voto y es Joy From Eden que supo poner en apuros en noviembre pasado a Galikovic. El del Tinto y Celeste en todas corre bien y lo vemos definiendo.

Los “pesados” Que Guapo y Siempre Feliz deberán acortar el “tiro” y que las diferencias en el plomo no se sientan en la recta final en una carrera de 14 donde todos tienen credenciales para sacarse la foto.

Los hermanos Ortiz definieron el Derby de Kentucky, ganó Golden Tempo

Jeff Roberson

Con una atropellada que lo llevó de puestos de retaguardia a la entrada a la recta al primer lugar en el espejo el potrillos Golden Tempo derrotó por media testa al favorito Renegade relegando Jose Luis Ortiz a su hermano Irad en una Derby que quedará en la memoria de los 150 mil espectadores ya que por primera vez en la historia de las 152 ediciones de la carrera de las rosas una entrenadora lleva al éxito a uno de sus pupilos ya que Cherie Devaux fue quien presentó al ganador de la glamorosa prueba.

Un suplente Orcelli, que consiguió cupo tras la deserción de un titular, llegó en tercer lugar cerca de los que definieron, fue cuarto Chief Wallabee dejando quinto al japones Danon Bourbon que dominó la prueba a la entrada a la recta al mismo momento en que Ortiz comenzaba a prepara la atropellada del ganador desde una 15ta posición.

Los punteros viajaron en parciales de vértigo, 800 en 46"44, en una pista que se mostraba buena para que luego el ganador estampara 2´02"27 para quedarse con la mayor marte del botín de cinco millones de dólares que repartió el DK2026.

