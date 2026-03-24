Hit Show llega listo a la Dubai World Cup G1 para repetir el triunfo del año pasado

Hace doce meses, Hit Show sorprendió a muchos aficionados y profesionales de las carreras de caballos al abrirse paso entre los demás competidores bajo la batuta de un inspirado Florent Geroux para alzarse con la Copa Mundial de Dubái, patrocinada por Emirates. Sin embargo, los propietarios de Wathnan Racing no fueron los únicos sorprendidos.

Al entrar en la recta final, el hijo gris de Candy Ride solo tenía detrás a Ushba Tesoro, ganador de 2023, pero la paciencia dio sus frutos cuando Hit Show aceleró en la recta final para superar a Mixto y a un Forever Young que venía remontando.

Case Clay, gerente de carreras y cría de caballos de Wathnan en Estados Unidos, recuerda con claridad la emoción de aquella extraordinaria recta final.

"Fue muy emocionante", afirma Clay. "El objetivo de Wathnan Racing siempre ha sido intentar ganar carreras de las que el Emir [de Qatar] y su familia se sientan orgullosos, y esa fue una noche memorable para todos nosotros. Esperamos poder repetirlo, pero fue una noche muy especial".

Hit Show llega a la defensa de su título tras una excelente victoria de Grado 3 en Fair Grounds, Nueva Orleans, donde tuvo una salida mucho mejor que en Meydan el pasado abril, antes de que Geroux lo dejara retroceder hasta una posición en la que se sentía cómodo.

También se adjudicó el Lafayette Stakes de Grado 2 en Keeneland por segundo año consecutivo en octubre, el punto culminante de una campaña norteamericana en la que el entrenador Brad Cox lo mantuvo muy activo tras su viaje a Dubái.

“Después de la Copa Mundial de Dubái del año pasado, lo enviamos de vuelta a Kentucky pensando en ver cómo le iba”, recuerda Clay.

“Brad dijo que sigue rindiendo muy bien y que, mientras siga así, continuará entrenándolo.

“Es un excelente viajero y adoptaremos el mismo enfoque este año después de la carrera. Si necesita un descanso, lo tendrá.

“Pero parece que le sienta bien la actividad. Tuvo cinco carreras el año pasado tras su regreso y ahora una en febrero”.

Geroux está nuevamente programado para montar a Hit Show el sábado y probablemente tendrá rienda suelta, aunque un buen ritmo inicial sin duda le beneficiaría.

Clays comenta: “Es un caballo versátil y Florent lo conoce bien, así que podrá desenvolverse según cómo se desarrolle la carrera. Diría que no habrá muchas instrucciones.

Florent observará cómo se desarrolla la carrera y el caballo puede superar obstáculos, como lo hizo en el Fayette Stakes el pasado octubre (con Irad Ortiz). Le encanta entrenar y sigue rindiendo a un nivel excelente”.

Forever Young intentará revertir el resultado de la Copa Mundial de Dubái del año pasado, mientras que Clay y Cox también seguirán de cerca a Magnitude, entrenado por Steve Asmussen, quien se impuso en una emocionante lucha a tres bandas a Hit Show y Chunk Of Gold en el Clark Stakes de Churchill Downs el pasado noviembre.

“Forever Young es ahora mismo el mejor caballo del mundo”, afirma Clay. “Ha viajado por todo el mundo y ha ganado las grandes carreras. Y Magnitude es un caballo excepcional”.

“Pero Hit Show entra ahí sin miedo. El año pasado ya dominó esta carrera y, obviamente, le gusta la pista. Lo único que se puede pedir es tener alguna posibilidad.”

Tumbarumba, el ‘luchador’, le proporciona a Wathnan un potente segundo caballo.

Clay también conoce bien al otro participante de Wathnan en la carrera principal, ya que Tumbarumba quedó cuarto en la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) con el entrenador Brian Lynch antes de ser enviado a Oriente Medio para unirse a Hamad Al Jehani, donde ha tenido una temporada exitosa.

“Tumbarumba es un caballo que disfruta de la competencia”, dice Clay. “Lo trajimos para el festival hípico y, cuando regrese a Estados Unidos después de la carrera, volverá con Brian Lynch.

“Estábamos muy orgullosos de él en la Saudi Cup, donde quedó tercero, y obtuvo un muy buen segundo puesto en el Al Maktoum Challenge.”

James Doyle, el jinete habitual de Wathnan en Europa, montará a Tumbarumba, y Clay comenta sobre el castrado hijo de Oscar Performance: “Es un caballo magnífico y, según me contó Hamad, Tumbarumba parece haber mejorado notablemente en sus entrenamientos recientes desde su regreso de Arabia Saudí.

“Creo que merece estar en la carrera y James lo conoce bien. Hay muchos caballos muy duros, pero no lo subestimaría”.

Textos: Dubai Racing Club