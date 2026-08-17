Have a Break no les dio descanso en el Boina Roja y se les vino de gatera al disco en buena muestra

Por dos cuerpos y un cuarto, la cuatro años Have a Break obtuvo la prueba más importante de la jornada de domingo en Maroñas para adjudicarse el handicap especial Boina Roja con la conducción de Edison “Rufito” Rosas y bajo los cuidados de la familia Marrero.

La pedrense venía de lograr un buen puesto de escolta a tres cuartos de cuerpo de La Sobrina que le dispensaba decena y medio kilos en el Osvaldo Martínez en prueba sobre 1200 metros; en la víspera cargó 58 y demostró lo suyo.

María Ximena Marrero habló luego de la carrera. “La yegua es una pinga, lo único que hacemos con ella durante la semana es dar la vuelta con su jockey ya que tiene muchos problemas y no la podemos trabajar. Ni hablamos con ‘Rufito’ antes de la carrera ya que es él el que la trabaja día a día, en los 200 finales decía para adentro lo pinga que es Have a Break” soslayó Ximena luego de tomarse la foto en el podio de los ganadores junto a las conexiones de las sedas Jorge y Martín.

Helen Bentancor

Y la verdad que la hija de Can The Man no les dio respiro desde apertura de gateras, marcó parciales severos (400 en 23”51 y 800 en 47”77) para mantener el liderazgo hasta la propia sentencia.

Have a Break logra el sexto triunfo de su campaña, tercero en Maroñas, a lo que se suma dos en Las Piedras y una en el hipódromo de Melo; dos del canario y la de Melo son en el plano preferencial.

Fue la favorita Stony Marge la que la marcó a Have a Break desde albores de competencia, detrás de ellas se ubicaban Bien Necesaria y Tetuan, Tasty K y Eureka Springs mientras que Maicol de Souza dejaba a la top - weight Brillantina en el fondo del lote. Cuando giraron la curva, Rosas dejó mover a la suya, Stony Marge quería pero no podía, Bien Necesaria no aflojaba y Brillantina por los palos descontaba.

En el disco primera Have a Break, segunda Brillantina dejando tercera a Stormy Marge que llegó a dos largos de la escolta cerrando las chapas Bien Necesaria y Vitoria Fracytrip.

LUNES. Hoy, en Maroñas, se disputan ocho carreras de 14:00 a 17:30 en una reunión de carácter experimental que cierra fin de semana.

