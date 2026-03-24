Giavellotto quiere dejar grabado su nombre y sobrenombre en la jornada del sábado en Meydan

Giavellotto, ganador de un Grupo 1, ha competido ocho veces al más alto nivel y ha participado en la Copa Mundial de Dubái en tres ocasiones. Sin duda, es un caballo de gran nivel.

Resulta curioso, entonces, saber que este ejemplar de siete años, entrenado por Marco Botti, recibe el apodo de "pollito". ¿Por qué?

Nadie lo recuerda. "Es un nombre que le puso Andrew (Morris, el jefe de cuadra)", explica Lucie Botti, pero Morris añade: "Siempre lo han llamado así, desde que era pequeño".

El origen del apodo "pollito" seguirá siendo un misterio, pero su resistencia queda demostrada el hecho de que Giavellotto participe este sábado en su cuarta carrera nocturna de la Copa Mundial. Su primera participación fue en la Copa de Oro (G2), donde terminó noveno y quinto, en 2023 y 2024, respectivamente, antes de una sorprendente reducción de distancia y un quinto puesto en el Clásico Longines Dubai Sheema (G1) el año pasado. Antes de eso, el punto culminante de su carrera fue una magnífica victoria en el Hong Kong Vase (Grupo 1) de 2024 en Sha Tin.

Para Morris, quien ha montado a Giavellotto desde que tenía tres años, ese fue el punto álgido de su carrera hasta el momento.

“Estamos muy orgullosos de él; ha sido una superestrella”, dice. “El momento cumbre fue cuando ganó el Hong Kong Vase y cuando quedó segundo el año pasado. Lo intentó, pero no lo consiguió del todo; habría sido un cuento de hadas si lo hubiera logrado”.

“Él también ha tenido mala suerte, sobre todo aquí. En la Copa de Oro de 2024 se le soltó la rienda, y aun así no quedó muy lejos del ganador. El año pasado, Oisin [Murphy, el jinete] dijo que iba demasiado rezagado, pero aun así rindió a un gran nivel.”

Morris y Giavellotto tienen una compenetración perfecta, pero el jinete afirma que no es tan fácil de montar como parece.

“De vez en cuando se tambalea un poco, pero en general es muy dócil si lo dejas tranquilo. Tiene su propio carácter.

“Con la edad se ha vuelto más fácil de manejar, pero de joven era un caballo difícil. Viaja muy bien porque le gusta la atención individual.

“Es dócil. Se cree el tipo duro, pero en realidad le gusta que le presten atención. Le encanta la gente.”

Otra figura omnipresente en los numerosos viajes de Giavellotto es Lucie Botti, quien no oculta su cariño por el hijo de Mastercraftsman.

«Giavellotto ha sido un caballo muy especial para nosotros», afirma. «Regresar a Dubái por cuarta vez, viajar internacionalmente y competir a este nivel año tras año —y ahora con siete años— lo dice todo sobre su clase, su salud y su carácter».

El equipo Botti está acostumbrado a los grandes éxitos, habiendo triunfado al más alto nivel en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, hasta ahora no han logrado una victoria en la Copa del Mundo de Dubái.

«Hemos obtenido buenos resultados aquí: terceros en el Sheema Classic, segundos en el Dubai Turf, segundos en la Gold Cup y dos terceros en la Copa del Mundo de Dubái, así que seguir regresando y siendo competitivos es algo de lo que estamos muy orgullosos», declara Botti.

“Noches como esta siempre son un privilegio, y ganar una de estas carreras sería excepcional. Para mí, Dubái es como mi segundo hogar, así que conseguir por fin ese resultado que me faltaba sería increíblemente especial.”