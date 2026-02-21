Fast Jet tomó la calle Constitución y fue superior en el preferencial Defensor Atlanta de Las Piedras

En una jornada de viernes de carnaval con mucho calor, se disputaron ocho competencias en el hipódromo Las Piedras en donde el burrero acompañó la reunión no así en las ventanillas ya que el promedio por carrera alcanzó los 476 mil pesos por carrera.

Con sol, tocando los 30 grados y, en carnaval, se logra entender.

Venía el defensor de la Calle Constitución de buenas actuaciones en Maroñas enfrentado en la víspera a ejemplares que se venían destacando en el canario. El campeón de la Juvenile Sprint del pasado año, con distintos colores pero con la misma dupla de profesionales: Edison Rosas y la familia Marrero.

Y el hijo de Trinniberg los dejó sin aire desde albores de carrera ya que “Rufito” lo llamó y el zaino saltó y tomó rápidamente ventajas sobre Dolarisimo que intentó plantearle lucha en la primera partida, ya antes de comenzar la bajada el que a la postre fue el ganador del Preferencial Defensor - Atlanta había tomado un par de cuerpos de ventaja, detrás quedaron el del Don Gael, Nashua King e Inquebrantable.

Estampó 23”97 para las primeras cuatro cuadras y al entrar a la recta final 49”77 para los 800 recorridos, en plena recta Rosas lo llamó a la orden y Fast Jet respondió a pleno para llegar al disco con varios cuerpos de ventaja en buenos 1’ 11”87, fue escolta Nashua King delante de Delincuente Z. Cerraron el marcador Dolarisimo y Orson Wells.

Melo une carreras y carnaval

A las 14:50 inicia la reunión de hoy en el hipódromo de Melo en donde se disputarán nueve competencias hasta las 19:00 con festejo de carnaval con varias figuras invitadas como lo hace todos los años el Jockey Club local. Se disputa el Presidente de la República sobre 2800 metros, largan a las 18:20.

El torneo del SINT con fechas

Los llamados para los torneos Pablo Falero y Walter Báez del SINT serán de los siguientes, dos carreras, una 1500 metros y otra de 1100 metros para ejemplares de tres años y más edad, que registren al menos tres actuaciones en hipódromos del SINT a la fecha de la inscripción. Están excluidos ganadores de clásicos o hándicaps especiales en Maroñas o de clásicos, premios especiales o preferenciales en Las Piedras. Las bolsas de cada clasificatoria son de 215 y 155 mil pesos.

Las carreras clasificatorias serán el 8 de marzo en Rocha, 19 en Florida y 25 del mismo mes en el Real de San Carlos.

En abril se corre el 3 en el San Félix y el 11 en Melo. Clasifican a las finales los dos primeros de Rocha y los tres en los otros hipódromos para las finales que se disputarán el 18 de mayo en Las Piedras con 400 mil y 325 mil pesos, van sobre el mismo tiro de la clasificatoria: 1500 y 1100 metros.

Chapas rentadas para la dupla Olascoaga - Cintra

En Meydan hubo jornada de viernes en donde participaron varios ejemplares a cargo de la dupla de Julio Olascoaga y Antonio Cintra. Miss Yechance disputó la segunda sobre la recta verde, comandó hasta los últimos 70 metros para llegar cuarta a menos de dos cuerpos del ganador. Donde Firmo llego a tres y tres cuartos en aceptable comportamiento. La potranca Tjareed en el Oaks no repitió y se fue al fondo en la recta en actuación que se puede tildar de falsa. Go Chrome Go ilusionó en la recta, fue cuarto a menos de cuatro largos en prueba handicap 80-105.