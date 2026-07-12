Experiencia y juventud se unen en las doce cuadras del clásico Francisco Etcheverry Vidal en césped

Serán nueve los que ocupen gateras a las 17:00 horas cuando toque la campana del clásico Francisco Etchverry Vidal prueba central de domingo en el Hipódromo de Maroñas que va sobre 12 cuadras en pista de grama que vuelve a usar la baranda falsa para sus cuidados de invierno.

Y desde flanco interno larga el mas joven del lote, Montjuic, y por fuera va un veterano de estas lides, Ta-Valente y ambos aparecen como los grandes animadores de la carrera y los que a priori muestran, al momento, mejores credenciales para llevarse la única prueba estelar del fin de semana hípico que cierra en el Jerárquico a las 19:00 cuando se largue la 11ma y última prueba.

El defensor del Hs. Taquary se ha destacado en tiros intermedios y ha demostrado ser un pastero de nota, en su CV presenta triunfos de corte mayor sobre pista verde en la milla y sobre la misma distancia a recorrer hoy cuando derrotó a la buena de Grandinata en una atropellada calculada y fulminante de Jose Da Silva mientras que el potrillo que será conducido por Héctor Lazo tiene solo cuatro corridas y un podio con presencia de semáforo en pruebas de corto recorrido en verde frente a sus compañeros de generación. Su entrenador, Sergio Dorneles, gusta de este tipo de anotaciones, si saca provecho de largada por flanco interno y le saca ventajas a sus rivales de turno se puede venir hasta el disco, de 150 a la meta tendrá que tener “Lazito” mas de dos ojos para ver desde donde cargan sus rivales.

Es Oliver un cuatro años a respetar, viene de correr en dos condicionales sin responder a sus participaciones estelares, si se acuerda de las buenas puede venirse con el potrillo y definir una prueba que no tiene descarte alguno ya que los nombres que quedan fuera de la triple fórmula bien pueden ocupar el primer lugar del marcador.

Des 2da a 5ta se pone en juego el Pick 4 que tiene 709 mil pesos de pozo acumulado y bien puede trepar al millón y medio de pozo total. Aqui las sugerencias.

2da) 6-7-11

3ra) 3-4-9-12

4ta) 2-3-7-8

5ta) 4-8-11

Éxitos si nos siguen.

Sobre 2000 metros va el handicap especial Colombia

Este domingo tendremos una jornada especial en el Palco de Maroñas para celebrar la cultura colombiana de la mano del Hándicap Especial Colombia que está ubicado en séptimo turno con horario de largada a las 17:30 desde el poste de los 2000 metros.

Los asistentes al Jerárquico podrán recorrer stands de emprendedores colombianos, quienes ofrecerán artesanías y gastronomía típica.

Además, habrá una exposición cultural en el hall de Palco y un espectáculo en vivo a cargo del grupo de salsa Malmambo.

Buenas iniciativas en donde Maroñas abre sus puertas a diferentes opciones para el burrero, se recuerda que en Palco y Folle hay nuevas cartas de menú.

De cara a la carrera hay varias opciones para integrar la triple y optamos por un buen caballo que sube de distancia ya que Ocasion ha desarrollado su campaña en tiros inferiores. No corre desde los primeros días de mayo y va con 57 kilos por un festejo cafetero.

Otimo es más que un enemigo, el defensor del Santa Teresa se presenta en pista no solo para llevarse la carrera, también para homenajear a Luis Belela. De ganar en el podio caerá mas de una lagrima recordando a “Quito”.

El tordillo Sherif Dillon es como una sorpresa y media junto a Klose. Largan del boquerón a las 17:30 horas.