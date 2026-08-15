En la OSAF se confirman los cambios de la carta clásica de Maroñas para 2027 que incluye el Nacional

Sergio Hintz, del Comité Fiscalizador de carreras, estuvo con Ovación comentando el tema del momento: el cambio de distancias en varios clásicos de la carta de Maroñas; y comenzó aseverando: “El Gran Premio Nacional G2, según lo que se debatió en su momento, va a ir en 2200 metros, mientras que el Gran Premio Maroñas sube de distancia ya que va a ir en 1200 metros. Aparte de estas dos carreras clásicas se votó la bajada del Gran Premio Municipal a 2000 metros y la subida de un clásico de 1500 metros a 2000 metros a definir”.

“Este tema de los clásicos de 2000 metros va básicamente por lo que es el estándar hoy por hoy del mundo. Evidentemente cambia la carrera en la arena. Ni que hablar que es 2000 metros lo que se llama la media distancia en Europa que va de 2000 a 2400 en la arena, en todo el mundo se corre en 2000, en Estados Unidos ni que hablar, incluso en Japón las carreras más importantes, que son los dos G1 más importante son en 2000 metros, pero en el pasto países como Inglaterra tienen más carreras o por lo menos la misma cantidad o más en 2000 metros que en 2400. O sea, en el medio fondo, también en el pasto, reina la carrera de 2000 metros”, enfatizó Hintz.

Continuó diciendo luego que “el Comité Fiscalizador trabajó con las asociaciones de propietarios y de criadores, también trabajó con Casinos del Estado que fue uno de los mentores de llevar esta carrera, el Gran Premio Nacional, a una distancia de 2200 metros”.

El Comité Fiscalizador debate y tira ideas pero después se tuvieron que viabilizar a través de la comisión asesora (están todos los estamentos del turf presentes) o de las propias asociaciones, propietarios y criadores.

“Ahí en nuestro comité estuvimos de acuerdo con estas propuestas, estuvimos de acuerdo con todas. El Gran Premio Nacional tenía directamente un problema de rating y una posibilidad de que sea degradado de categoría”, dijo. Sobre el Derby que se corre sobre 2500 metros, su distancia a recorrer, la distancia entre primero y cuarto Hintz agregó: “En el Jockey Club vimos que los primeros cinco del marcador entran más o menos de uno a diez cuerpos, una cifra nueve menos de diez y en el Gran Premio Nacional en los últimos años, en el marcador, si se fijan, entran de diez a casi veinte cuerpos. Eso es directamente proporcional al rating del caballo porque el rating se forma así, y lo otro que vemos es que los caballos que entran a veces segundo, tercero o cuarto están lejos de ser los mejores representantes de cada una de la generación” soslayó el presidente de la comisión fiscalizadora de clásicos antes de despedirse.

Todo lo hablado con Hintz será presentado en la reunión de OSAF hoy en Santiago de Chile de forma presencial junto a Diego Montaño, handicapper de Maroñas.

De sábado a lunes, lo que se viene a nivel hípico

Luego de la jornada de la víspera en Las Piedras es turno hoy de dos reuniones hípicas.

El inicio es en el San Félix de Paysandú, que organiza siete pruebas desde las 12:15 hasta las 15:15 con destaque para el Preferencial sobre 13 cuadras que está ubicado en quinto término y larga a las 14:15.

Acto seguido va la sabatina de Maroñas desde las 16:00 en donde se disputan nueve competencias cerrando la reunión a las 20:00 horas.

Lo más llamativo del fin de semana es la reunión de lunes en el Jerárquico, el domingo también hay actividad en el barrio de Ituzaingó.

El lunes la primera larga a las 14:00 y cierra a las 17:30 con ocho pruebas de condición en donde se armó un buen programa experimental.

La entrada a la planta baja del Palco es gratis y se anuncia que la feria se arma para atender los requerimientos de los presentes. La segunda reunión de este tipo será el jueves 17 de setiembre, ambas en forma experimental.

En Las Piedras, en su reunión de viernes se disputaron ocho competencias con buen nivel de apuesta promedio por carrera que llegó a los $ 592.577, destacado para un viernes.

En quinto lugar se corrió el Preferencial Centro Comercial e Industrial de la ciudad de La Piedras en donde sobre 1500 metros el exvelocista Salvador Dali salvando los 64 kilos que tuvo que cargar se encargó de derrotar a Sette Bravo por dos cuerpos y cuarto en 1’31”88 con buena guía de Edison Rosas bajo los cuidados de la familia Marrero.

El ganador fue avanzando en sus posiciones de bajada a la entrada a la recta para dominar al pupilo de Germán González, fuer tercero a medio largo Trostky Revolution delante de Zamorano e Ilustre y Burrero que cerraron el semáforo del Preferencial.