En el Latino, Perú defenderá su invicto como local en Monterrico

El próximo Gran Premio Latinoamericano (G1) se correrá en un hipódromo que ha sido una fortaleza inexpugnable para los visitantes, en las seis ediciones en que la carrera itinerante se realizó allí el triunfo siempre correspondió a los locales.

Sin embargo esta edición es diferente, porque esta vez, la carrera será en la pista de césped y allí la historia puede ser diferente. Hasta ahora siempre se corrió en la pista principal del hipódromo de Monterrico, la pista de arena. Esta es muy particular, pesada, con una arena que cansa mucho a los caballos visitantes, que literalmente, no hacen pie. No solo ganan los peruanos, lo hacen con luz.

La primera vez que el Latino viajó a Perú fue en 1987, allí, el triunfo fue para Galeno. Seis años después fue el turno para Stash con la monta del gran Edwin Talaverano, as de la fusta peruano. Pasaron nuevamente seis años y en 1999 Monterrico recibió a la última edición antes de que por cinco años no tuviéramos carrera. Esa vez ganó una yegua, Madame Equis otra vez con Talaverano. En este siglo la carrera tuvo tres ediciones en Monterrico, 2008 con triunfo para Deepak, 2014 para Lideris con el malogrado Juan Enríquez y finalmente en 2024 cuando Manyuz se llevó el triunfo junto a Carlos Trujillo, quien ganaba así su tercer Latino. En ese Latino de hace dos años los locales arrasaron y por ejemplo, Argentina ni siquiera envió caballos. Uruguay viajó con la dupla del Phillipson formada por Olimpo MT y Pluto que fueron noveno y décimo aunque de los visitantes solo perdieron con el brasileño L’ Ente Supremo. Aquel día Perú tuvo siete ejemplares que ocuparon las ocho primeras posiciones con excepción del cuarto puesto.

Esta vez la historia puede ser diferente, en el césped las distancias se acortan y la localía pesa menos. Además los visitantes llegan con muy buenas delegaciones.

Todos los países han ganado de visitante, pero ninguno lo ha hecho en Perú en esa condición, ¿habrá llegado la hora de romper esa estadística?, el turf uruguayo con Galikovic va muy bien representado y el sueño de un tercer triunfo en el Latino está más vivo que nunca, la cita es el domingo 26.

Vamos por nuestro tercer Latino

De los cinco países que compiten activamente en el Gran Premio Latinoamericano Uruguay es el que menos veces lo ha ganado. Hasta ahora lo logramos en dos oportunidades. La primera vez fue en el año 2006 en el hipódromo de La Plata cuando el argentino Good Report se llevó la prueba con una soberbia demostración. Al defensor del stud Santa Teresa lo guió el astro brasileño Jorge Ricardo y era entrenado por Luis Belela.

El triunfo se repitió en 2021 cuando Aero Trem se llevó el triunfo en Maroñas con récord de pista incluido y en exacta con uruguaya con Atletico El Culano. Los norteños Vagner Leal y Antonio Cintra fueron los profesionales a cargo.

Hasta ahora nunca ganó el Latino un caballo uruguayo y eso seguirá así ya que este año nos representa Galikovic, nacido en Brasil.