El valor del regreso a los primeros planos del turf continental tras el Latinoamericano de Monterrico

Los Latinos desde sus inicios no nos han tratado muy bien a nivel de resultados, en 42 ediciones hemos logrado dos victorias, una de visita con Good Report en La Plata y otra con Aero Trem en Maroñas conformando un uno - dos con Atletico el Culano que catapultó a los dos ejemplares a competir en el King Abdulaziz de Arabia Saudita y Meydan. El Shangai Bobby hoy sirve como padrillo en nuestras praderas como también lo ha hecho Good Report. Ambos triunfos fueron cuando el del Santa Teresa tenía 4 años y viajó a La Plata tras ganar el Ramírez mientras que el del Old Friends lo hizo con 5 años de edad tras el double - event en el Piñeyrua.

El pasado domingo Galikovic con tres años, sin mucha experiencia con solo 6 corridas, 5 ganadas que incluye dos clásicos logró un más que valioso segundo lugar en el Latino de Monterrico detrás del tordillo Teao que venía de ganar El Derby de Valparaiso Sporting y aventajó a The Gladiator’s Hat con el Dardo Rocha a cuestas y un valioso segundo lugar en el Pellegrini.

Se le debe dar la real trascendencia a la valiosa muestra de quien representó a todo Maroñas que volvió a boca de muchos que no daban un “vinten” por el noble Galikovic que calló a varios, bueno, quizás a muchos.

Campeones ya tiene sus fechas

Carreras de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20250713, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

La gran jornada de la Serie Campeones comenzó a tomar formas con las fechas de cierre de puntajes, de pre inscripción, ratificación, sorteo de gateras y fecha de disputa de las siete carreras que componen la serie para ejemplares nacidos en nuestras praderas e inscriptos en la serie y con las 4 cuotas pagas por parte de criadores y propietarios.

Para este año la Classic sobre 2000 metros la bolsa asciende a 2.5 millones de pesos, el Distaff reparte dos millones al igual que los dos Juvenile para ellos y ellas respectivamente mientras que la Sprint de los jóvenes tendrá una dotación de 1.5 millones.

Los mayores cierran la lista con el Sprint y la Mile que también tienen millón y medio de pesos cerrando la carrera del SINT con 500 mil pesos de bolsa.

El cierre de puntajes de este año cierra el domingo 24 de mayo mientras que la pre inscripción será el lunes 25, para anotar luego hay que realizar la pre inscripción.

El lunes 1° de junio se ratifica para cada carrera con un costo de anotación que asciende al 0,6% de cada bolsa. El pago de la inscripción se realiza en locales de Red Pagos o ppr transferencia bancaria. Ese mismo lunes se realiza el sorteo de gateras, se firman las montas al día siguiente y se corre el 7 de junio.

Tres especiales de fin de semana

Fin de semana hípico que se acorta ya que el viernes 1 de mayo no tendremos actividad, Las Piedras tendrá franco, en la mañana se conforma el programa de Melo.

Para el Jerárquico se han conformado un total de 23 carreras a partir de 317 inscriptos con base tres handicaps especiales, en 3er lugar sabatino corren va el Italia (2000 - césped) Toda una Vida (50), Nuclear Rush (56), Ghost Rider (57), Olympic Miami (55), Olympic Opera (55), Tonga Mironga (52), Agnese (63), Skypiriña (50), Julia do Juagarete (58), Palma del Cielo (56), Gabilana A (50), No Kodiak (50) y Olympic Omaha (50).

El Venezuela (1200) abre dominical, anotaron Agostina (58), Madrugada Mia (56), Verbania (54), Hermosa Pinga (62), Khalessi Glory (56) y por flanco externo Tengo un Amor (54).

Cierra el Guillemete (2200 - césped), largan Sol de Verano (57), Mind Trick (57), Goldcross (59), Posible Sueño (59), Prince Park (59), Silver Stone (53), Cabeza Branca (51), Steinkevjczuk (53), Joy From Eden (54), Siempre Feliz (65), Cuento Marista (54), Marino Afortunado (55), Now is Good (53) y Que Guapo (61).