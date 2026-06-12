El ranking mundial de la IFHA tiene al velocista neozelandés Ka Ying Rising como líder absoluto

KA YING RISING (NZ) sigue encabezando el ranking de mejor caballo del mundo en la IFHA con 130 libreas mientras que con 128 le sigue BOW ECHO (IR). El caballo neozelandes con campaña en Hong Kong es ganador de 21 carreras, condecorado como caballo del año y mejor velocista en los hipódromos asiáticos.

NOTABLE SPEECH (GB) [125], NYSOS (USA) [125] y OMBUDSMAN (IRE) [125] comparten actualmente el quinto puesto. Notable Speech se incorpora al ranking de 2026 tras su victoria por dos cuerpos sobre MORE THUNDER (IRE) [120] en el BOYLE Sports Lockinge Stakes (G1), mientras que Nysos y Ombudsman han mejorado su valoración. Nysos ascendió de 121 a 125 tras su victoria por cuatro cuerpos en el Hill 'n' Dale Metropolitan Handicap (G1). Anteriormente, había quedado segundo detrás de FOREVER YOUNG (JPN) [123] en la Saudi Cup (G1).

Ombudsman mejoró su valoración de 120 a 125 con su victoria en el Star Sports Brigadier Gerard Stakes (G3). A principios de esta temporada, ganó el Dubai Turf Sponsored by DP World (G1).

Mientras tanto, en su primera carrera de la temporada, ALMAQAM (GB) [122] derrotó a BAY CITY ROLLER (IRE) [122] por dos cuerpos en la Tattersalls Gold Cup (G1) para entrar en la clasificación. Bay City Roller ganó la Coolmore Coronation Cup (G1) por 10 cuerpos en su siguiente carrera. KALPANA (GB) [120] también debutó con victoria al ganar el Sky Sports Racing Aston Park Stakes (G3).

Otros debutantes en la clasificación de este año son ENGLISHMAN (USA) [120] y GOLDEN TEMPO (USA) [120]. Englishman ganó el Woody Stephens Stakes presentado por Mohegan Sun (G1), mientras que Golden Tempo, tras su victoria en el Kentucky Derby presentado por Woodford Reserve (G1), se impuso en el Belmont Stakes presentado por NYRA Bets (G1).

LONGINES World’s Best Racehorse Rankings

Leading Horses

Rank

Horse

Rating

Trained

1

KA YING RISING (NZ)

130

HK

2

BOW ECHO (IRE)

126

GB

2

DARYZ (FR)

126

FR

2

ROMANTIC WARRIOR (IRE)

126

HK

5

NOTABLE SPEECH (GB)

125

GB

5

NYSOS (USA)

125

USA

5

OMBUDSMAN (IRE)

125

GB



Maroñas prepara su fiesta de los 23 años de la reapertura

La promoción de reducción de quitas a ganar en Las Piedras continúa este mes y se unió Maroñas el pasado fin de semana y seguirá hasta fin de mes cuando el domingo 28 de junio se festejen los 23 años de la reapertura del Jerárquico. Ya se anunció que la Carrera de la Fortuna está acumulando para esa jornada en dos carreras por reunión.

El domingo 28 habrá shows en vivo, sorteos de productos oficiales del Mundial, actividades para los niños, los clásicos food trucks, menú aniversario, propuestas recreativas y parrillada en el Folle más beneficios para el apostador.

Novedades hípicas

Llegada de una hija de Justify a Maroñas

Llegó Starmaker (550 kilos) para integrar el plantel de madres del haras Los Robles, hubo cambio de planes y ahora está instalada en un box de Maroñas a cargo de Facundo Santesteban. La hija de Justify, triple coronado 2018 en los EEUU y una yegua alemana es ganadora de tres carreras en Alemania en largo y promete correr en Maroñas.

Confirmado el marcador del Latino

Tras mes y un par de semana de espera, el marcador del pasado Gran Premio Latinoamericano G1 de Monterrico tras llegar a las autoridades incaicas el “ok” del laboratorio norteamericano calificado por la IFHA. Galikovic, se apresta a reprisar en Maroñas en el mes de agosto

Guitarrera, desde y hacia Don Juca

Maroñas

La ganadora del pasado Distaff de Campeones (double event) se apresta a reprisar en el clásico Agraciada y de ahí dar por concluida su campaña y regresar a donde nació, el haras Don Juca en donde comenzará tareas de madre. Es ganadora estelar en Las Piedras y Maroñas.