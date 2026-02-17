El jockey Edinson Rodríguez de regreso a Bahrein para el cierre de temporada

L a vida del profesional tiene esas idas y vueltas. En sus buenos momentos Edinson Rodríguez era un jockey sumamente requerido, su palmarés desde sus inicios luego de la reapertura así lo indican.

En 2009 fue el guía de la crack Rock Emperatriz cuando se consagró en el Gran Premio Selección, con Homily en el 2015 con quien obtuvieron varias estelares pero con lo que lo asocia la grey burrera es con la pinga Enjoy, ganadora del Gran Premio Maroñas en 2018 que fue parte de aquellos 14 clásicos ganados de forma consecutiva que incluía el Reapertura de Las Piedras.

Para esos años, 2017, Edinson llegó a 42 triunfos con 14 clásicos incluidos.

“Toca viajar de nuevo”, comenzó diciendo. “Gracias a Dios se abrió nuevamente esa puerta que habíamos dejado allá en Bahrein, así que bueno, esta semana entrante estaremos volando para allá a cumplir funciones en una temporada que la verdad ya está terminando, quedan más o menos dos meses y medio de carreras, pero bueno, esto se habló hace un mes, ya debería haber viajado pero por un tema de unos papeles allá se había trancado un poco”, añadió.

“Por suerte eso ya se desató, en principio es a ir culminar la temporada con lo que resta y ya dejar todo medio preparado para la temporada siguiente”, detalló el profesional, que sostuvo: “Yo creo que en mayo voy a andar por acá nuevamente y después todo depende del día que ellos quieran que regrese. A mi me contrata la misma caballeriza que le corrí en las temporadas que pasé en Bahrein, voy a correr para la familia real, en esta ocasión voy a trabajar para Paul Smith, que es quien está entrenando ahora. Es el hijo de Alan Smith con quien trabajé anteriormente, pero en principio siempre es la misma caballeriza”, aseveró Edinson presente en la puerta del cuarto de los jockeys en Maroñas donde recibió a Ovación.

Con relación a la actividad local, manifestó: “La verdad que acá está muy competitivo, yo trabajo como todos en el día a día y la verdad que las montas son muy pocas y la verdad que acá, como te dije hace un momento, está muy competitivo, las caballerizas grandes ya están todas con su equipo armado y es difícil entrar a ellas. Lamentablemente a uno no le queda otra que aprovechar esta oportunidad y que obviamente es buena tanto en lo económico como en lo profesional para uno. Así que bueno, no lo dudé ni un momento en retomar la vuelta para Bahrein. La idea mía ahora es estar allá el margen de tiempo que pueda estar y en el regreso a Uruguay veremos qué pasa. Luego todo depende porque básicamente en las otras oportunidades yo estaba viajando siempre a fines de septiembre, pero ahora todo depende del nuevo entrenador y qué es lo que me solicita si en la misma fecha está bien o si prefiere que vaya un poco antes”, finalizó relatando el profesional que corrió en dos oportunidades durante la reunión del pasado domingo.

Archivo El Pais

Al cierre de la jornada preparó sus pertenencias y en la fecha está viajando nuevamente a Bahrein donde ya estuvo y lo requieren nuevamente.

El deseo de éxitos al apreciado profesional de la fusta y un recuerdo muy especial, en época de pandemia junto a Edinson y con el apoyo de varios propietarios se le entregaron canastas a los más necesitados en momentos difíciles para la actividad.

El jueves 26 reducción del Haras Phillipson

Después de varias reducciones llega otra reducción del Hs. Phillipson que el próximo jueves 26 de febrero, de forma virtual, desde las 19:00 horas estará ofreciendo 17 ejemplares en training descendientes de T. H. Approval, Midshipman, Will Take Charge que incluye a ejemplares configuración clásicas.

En el lote de yeguas madres llegan hijas de T. H. Approval, Exchange Rate, Creative Cause grávidas de T. H. Approval, Nao da Mais, Adriano y Mango Jangle. Remata Oribe, financia Primelux con transmisión de la señal de Maroñas.