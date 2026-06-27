El hipódromo Las Piedras ofrece programa de 15 carreras desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

El hipódromo de Las Piedras abre sus puertas en la mañana de sábado para una jornada que incluye 15 carreras en donde seis de ellas son clásicos de la serie Campeones que tuvo un llamado especial en cada una de las carreras ya que no pudieron anotar ejemplares de la serie con chapa en el 7 de junio.

Con relación a la serie de Maroñas no incluye a la prueba sobre la milla.

Las tres de Juvenile abren pruebas estelares, la Sprint tiene a siete anotados sobre doce cuadras, la Fillies y se disputa sobre 15 cuadras al igual que el Juvenile, las carreras van a las 12:30, 13:00 y 13:30.

En el Distaff, para ellas tiene un premio total de 600 mil pesos con ocho en gateras donde se destaca la defensora del Phillipson Toda Suerte, largan 14:30.

Acto seguido va la Classic a las 15:00 horas con 750 mil pesos de bolsa y dos kilómetros con ocho ejemplares en gateras, Scope PH que fue el ganador del pasado Batalla de Las Piedras es amplio favorito a llevarse la prueba ante los ganadores de las tres gemas de la triple corona canaria y ante El Fari que lleva chapa de enemigo.

CLÁSICO CAMPEONES CLASSIC HLP

CONDICIÓN: Para todo caballo de 3 años y más edad, peso por edad. Sin descargo para los aprendices.

BOLSA: $ 750.000; $ 427.500 al 1º; $ 157.500 al 2º; $ 105.000 al 3º; $ 60.000 al 4º;

PHMNR $ 4.000 (por equino)

RECORD: 2'03''36 Parrandero Plicck - 61 - 6 Dic, 2014

APUESTAS: Ganador, Segundo, Exacta, Trifecta: Pozo Garantizado $70.000

1 PRATO CITY 60.0 al m 4 Carlos A. Vigil José G. Menchaca (CS)

2 BLOWIN INTHE WIND 57.5 z m 3 José M. Silva Maria X. Marrero

3 EL FARI 57.5 al m 3 Jose L. Da Silva Jorge J. Rey

4 RAGNAROK 60.0 al m 4 Vagner Leal Jorge J. Rey

5 MARINO AFORTUNADO 60.0 z m 8 Héctor F. Lazo Maria X. Marrero

6 ZELENSKI 57.5 t m 3 Edison R. Rosas Maria X. Marrero Jorge y Martín

7 HERACLIODEORO 57.5 t m 3 Yair E. Pereira Wáshington R. Bonacci

8 SCOPE PH 60.0 z m 4 Pablo Rodríguez Pablo G. González Una Quinielita Pedrito

El cierre de la jornada es con el Sprint, la prueba de mejor anotación de las seis y va sobre doce cuadras en carrera pareja. Larga a las 17:00 horas.

En Maroñas en la reunión de viernes se disputó el especial Necessaire en donde se destacó netamente Albion que se llevó la prueba de muy buena forma al derrotar a Ayscha por tres cuerpos y medio en 1’ 39”61 en pista que no daba tiempos.

Fue tercera Namaste India a dos cuerpos y medio de la ganadora cerrando chapas Sevillana Keep y City Dream.

