El hipódromo de Palermo festeja sus 150 años con la organización del Gran Premio Latinoamericano en 2027

En el marco de la conferencia de prensa celebrada en el Hipódromo Palermo y la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF) oficializaron, tras 12 años, el regreso de la prueba hípica más importante de la región a Palermo.

La 43° edición del Gran Premio Latinoamericano G1, para todo caballo de 3 años y más edad, cuya bolsa de premios fue confirmada en USD 300.000.- se disputará el sábado 6 de marzo de 2027 sobre 2100 metros en la emblemática pista de arena porteña.

Esta será la tercera oportunidad en la que Palermo actúe como anfitrión del Gran Premio Latinoamericano. Sin embargo, esta ocasión reviste un carácter único que corona las celebraciones por sus 150 años de historia.

Al respecto, Alberto D’Audia, Gerente General del Hipódromo Palermo, destacó el valor institucional de este logro: "Asumir la responsabilidad de ser la sede del Gran Premio Latinoamericano 2027 es un enorme orgullo y, a la vez, el reflejo del presente que vive Palermo. Esta designación llega en un momento bisagra, en el marco de nuestros 150 años de historia, donde combinamos la mística de nuestra tradición con un proceso profundo de superación, progreso y transformación. Estamos preparados para ofrecer un evento de vanguardia que esté a la altura de la máxima cita del turf continental, así como lo hicimos el reciente 1° de mayo".

Las dos ediciones anteriores disputadas en Palermo fueron en 2012 ganada por Quick Casablanca (CHI) con el jockey Gonzalo Ulloa y en 2015, Liberal (PER) con la conducción de Edwin Talaverano.

El corriente año lo obtuvo Teao (CHI) y anteriormente: Obataye (Brasil), Manyuz (Perú), Doutor Sureño (Brasil), O'Connor (Chi

Varios argentinos han logrado la máxima carrera itinerante continental, entre ellos Don Incauto (2005), Latency (2006 derrotó a la local Necessaire en Maroñas), Good Report (2007 representando a Uruguay), Sixties Song (2017), Roman Rosso (2018 lo obtuvo en Maroñas) y Tetaze (2020).