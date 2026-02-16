El handicap especial Ramponi Lorda viajó hacia Las Piedras en manos de Super Kowgirl

Con una buena guía del jockey Pablo Rodríguez la pedrense Super Kowgirl obtuvo el handicap especial Andrés Ramponi Lorda la carrera mas destacada del domingo en Maroñas.

Según el jinete “es una yegua bastante delicada, cuando anda bien corre de esta manera. Me sorprendió la forma arriba como ganó ya que la sentencia fue cuerpo y tres cuartos, me vino bien largar afuera y en los parciales que venían ya que corrimos de menor a mayor” finalizó diciendo Pablo Rodríguez que cumplió una gran tarea con la pupila de Germán González ambos de muy buen inicio de temporada.

Super Kowgirl, una hija de Kodiak Kowboy y la buena de Supersticiosa obtiene la sexta victoria de su campaña de 15 corridas, todas las victorias en cortometrajes, es la primera de corte mayor.

La carrera tuvo parciales de vértigo en la primera partida ya que varias de las participantes salieron a mover el handicap especial, Tap it Win y la tordilla Queen Blade tomaron vanguardia seguidas por Vitoria Fracytrip y Can I See que transcurridos 150 metros quedó relegada al sexto lugar de la fila, cerca se movían Agostina, Coni Rye y Gata de Oro.

Las punteras marcaron exigentes 21”80 para los primeros 400, al comenzar a girar la curva las de vanguardia mantenían ventajas, en los 400 el resto comenzó a armar las atropelladas, por fuera se divisaba la figura de la defensora del Tito Borjas que metro a metro descontaba, Queen Blade no la daba por perdida mientras que Gata de Verano también ilusionaba junto a Brillantina.

En los 300 Super Kowgirl quedó a las grupas de Queen Blade que se resistía, Gata de Verano “volaba” por fuera junto a Brillantina, Agostina en los 200 se dejó gritar. De ahí hacia adelante fue todo de Super Kowgirl que tomó ventajas para derrotar a Agostina por cuerpo y tres cuartos en muy buenos 1’ 10”93, a cuerpo y tres cuartos llegó tercera gata de Verano que “tapó” en el mismo disco a Queen Blade, cerró el semáforo Brillantina. La dupla profesional posó junto a las conexiones del Tata Borjas.

Generación 2023.

En la prueba inicial fue guapo triunfo de la única fémina de la carrera, Nella Prieta, sobre los machos en la primera carrera sobre grama para la generación actual.

Waldemar Maciel se lució en la conducción de la hija de Goldikovic que aventajó a Sebastiano, Nickyllan y Vonnas que completaron el marcador rentado.

Rumbo a Dubai por la World Cup

Tras obtener por segunda vez y en forma consecutiva la Saudi Cup el crack japonés Forever Young se apresta a viajar a Dubai e intentar ganar la 30a edición de la Dubai World Cup a disputarse el próximo 28 de marzo en el hipódromo de Meydan.

El fabuloso campeón descendiente de la línea Sunday Silence - Deep Impact es el primer caballo en lograr la carrera de los 20 millones de dólares en King Abdulaziz y ahora va por la prueba emblema de Meydan que reparte 12 millones de dólares siendo una de las tres carreras que ha perdido Forever Young. Ya cumplió con la Classic de la Breeders, donde quedó nominado tras ganar la Saudi, y ahora el examen es en Meydan donde se espera con expectativa su participación.