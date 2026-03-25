El favorito Forever Young larga del puesto 6 este sábado en la Dubai World Cup en Meydan

El titán japonés de la pista de tierra, Forever Young, saldrá desde la puerta 6 con Ryusei Sakai en una carrera de nueve participantes en la Copa Mundial de Dubái de 12 millones de dólares, patrocinada por Emirates, que se celebrará este sábado.

El entrenador Yoshito Yahagi sorteó el número de puerta durante la ceremonia de asignación de posiciones en el hipódromo de Meydan el miércoles por la mañana, mientras prepara a Forever Young para su intento de mejorar el tercer puesto del año pasado.

El campeón defensor, Hit Show, saldrá junto a Forever Young en la puerta 5, mientras que Magnitude y Walk Of Stars, dos de los posibles líderes de la carrera, también saldrán desde la puerta 6.

Declaraciones de los propietarios en orden de sorteo:

1 Magnitude

Scott Blasi, entrenador asistente: "Es un grupo reducido y creo que la puerta 1 de 9, con nuestro ritmo, nos da muchas opciones. Creo que le gusta ir en cabeza y hemos ganado muchas carreras importantes desde la primera posición".

2 Meydaan

Simon Crisford, coentrenador: "Creo que hubiéramos preferido que saliera un poco más hacia afuera. Pero no queremos que se quede rezagado. El ritmo será más intenso en esta carrera que en el Súper Sábado. Aun así, estamos contentos."

3 Walk Of Stars

Bhupat Seemar, entrenador: "Es una posición de salida perfecta. Tiene mucha velocidad y desde el cajón tres puede dominar y demostrar su velocidad natural."

4 Heart Of Honor

Jamie Osborne, entrenador: "Walk Of Stars está por dentro; ¡él irá rápido, nosotros no! Antes de la carrera pensaba que me gustaría que saliera un poco más abierto, pero en general creo que está bien. No me gustaría quedar primero o segundo, atrapado junto a la barandilla. Pero bien podríamos terminar junto a la barandilla por el ritmo que llevamos por dentro."

5 Hit Show

Florent Geroux, jinete: "En realidad, no le importa."

6 Forever Young

Yoshito Yahagi, entrenador: "Quería que estuviera entre el centro y el exterior, así que estoy contento."

7 Imperial Emperor

Bhupat Seemar, entrenador: "El puesto siete es perfecto. Forever Young va por dentro y será el favorito. Es el caballo ideal para seguir. Tadhg puede salir disparado y seguirlo, ojalá hasta la meta, y con suerte podremos ir por delante por una cabeza o un cuerpo."

8 Tap Leader

Doug Watson, entrenador: "Queríamos que estuviera por fuera. Un par de veces se metió en medio y tuvimos que controlarlo un par de veces en su última carrera. Desde el cajón ocho debería poder mantener el ritmo durante toda la carrera."

9 Tumbarumba

Hamad Al Jehani, entrenador: "Muy contento. No es una carrera con muchos caballos, solo nueve. El cajón 9 nos da opciones, podemos elegir el mejor lugar para nuestro caballo durante la carrera. Ojalá sea útil."

Cambio de planes para Forever Young

Un cambio de planes con Forever Young hizo que el mejor caballo de carreras sobre tierra del mundo realizara un entrenamiento más tranquilo de lo previsto en el Hipódromo de Meydan el miércoles por la mañana, a tres días de la 30.ª Copa Mundial de Dubái.

Los caballos japoneses suelen realizar su último galope rápido el miércoles anterior a su carrera principal. Forever Young completó su entrenamiento principal, un galope de 1000 metros sobre la pista de tierra de Meydan, pero el entrenador Yoshito Yahagi le indicó a su jinete habitual, Ryusei Sakai, que contuviera al caballo de cinco años más de lo planeado.

"Ryusei Sakai lo hizo galopar cinco furlongs esta mañana", dijo Yahagi. “Decidimos darle un entrenamiento más ligero del previsto inicialmente debido a las condiciones de la pista en Meydan. Esta mañana completamos con éxito exactamente lo que nos habíamos propuesto; Ryusei Sakai lo ejecutó según lo planeado, se le veía con mucha energía y todo va bien”.

Sakai añadió: “No hubo ningún problema. Está en mejor forma que en Arabia Saudita; creo que está en una condición fantástica”.

Jamie Osborne estuvo en Meydan el miércoles para ver a Heart Of Honor en acción en la pista principal y confía en que tanto la prueba de resistencia como el progreso del castrado hijo de A.P. Indy a lo largo de la temporada —aunque sufrió un pequeño contratiempo en el Clásico Al Maktoum el Súper Sábado— lo coloquen entre los favoritos.

“Estábamos contentos con él antes de su última carrera y me aferro al hecho de que se encabritó y Adrie [de Vries] dijo que se golpeó la cabeza con la parte superior [de los cajones] con mucha fuerza”, comentó.

“Si observan cómo salió de la gatera, verán que salió un poco de lado. Espero que sea una excusa válida. Sabemos que nunca va a ser rápido en la salida, pero no tiene por qué ser tan lento como lo fue ese día”.

La hija de Osborne, Saffie, no pudo montar a Heart Of Honor el Súper Sábado por enfermedad, pero volverá a montarlo en la Copa del Mundo. El entrenador está satisfecho con el rendimiento de Heart Of Honor.

“Es la primera vez que lo veo en un par de semanas, pero Jimmy McCarthy está muy contento con él”, dijo Osborne. “Todo su programa aquí ha sido de preparación desde el sábado, así que hemos tenido que trabajar un poco en cada carrera, y se veía progresando hasta su última actuación.

“Si podemos ser lo suficientemente valientes como para ignorar eso y basar nuestras decisiones en lo que ha hecho anteriormente, sí, será un caballo con pocas probabilidades de ganar, pero los 2000 metros aquí son ideales para él, especialmente si la pista va a estar un poco lenta”.