El excepcional Pablo Falero viajó y entregó las copas de la carrera que lleva su nombre en Maroñas

Pablo Falero visitó Maroñas el domingo pasado, no paró de saludar a su gente, a sus amigos, entregó premios y disfrutó un día a todo turf. Fue una gran alegría tenerlo acá. El fenomenal exjockey, comenzó diciendo: “La verdad que para mí también es una alegría poder estar, disfrutar de esto, es un poquito triste porque se ve muy poco público, pero bueno, el poco que se ve siempre te da mucho cariño, la verdad que es un orgullo muy grande, es un premio a la trayectoria, estoy feliz de poder estar acá. Me siento muy pero muy bien”.

También habló sobre su actualidad: “La verdad que estoy cuidando en Argentina desde que me retiré. Ahora tengo pocos caballos y bueno, pero ahí estamos, dándole como siempre, esto es una actividad de sube y baja; arranqué cuidando al stud Vacación de entrada, después se fueron agregando algunos más, tuve un buen comienzo, pandemia de por medio, pero bueno, hoy estamos con 10 caballos y ahí estamos, compitiendo de la mejor forma posible”. Así respondía mientras pasaba la gente y lo saludaba.

También se le preguntó por la cancha de Maroñas que tanto triunfos pudo lograr. “La verdad que la cancha de mi tiempo era otra y la recuerdo mucho; me trae muchos recuerdos de grandes caballos desde que llegué de Colonia. Yo venía de Colonia a correr, ganando tres carreras en un día, son cosas que no se olvidan más”.

Además, tuvo palabras para el crack de las sedas El Trébol: “Chapulín me dio el espaldarazo principal en una carrera como el Ramírez, yo recién estaba arrancando, ya estaba radicado en Maroñas, fue muy importante para mí, luego gané el Ramírez con Galicio y después me radiqué en Argentina cuando llegué allá también me fue muy bien, pude obtener los Pellegrini, y la cantidad de carreras que gané. Yo digo que siempre fui un afortunado porque nos tocaron vivir cosas muy buenas en momentos muy especiales, cuando se necesitaba” relató el oriundo de Colonia.

Antes de ir a Maroñas, Falero estuvo en la casa de Gabriel “Tic Tac” Rodríguez y enfatizó: “Estuvo un poco lento, re lento como dijimos pero no; se comió muy bien, una muy buena carne. La verdad que la pasamos muy bien. Estoy disfrutando mucho de este presente”.

Y salió a entregar los premios y dejando una duda en el ambiente, tendrá in mente Falero volver a Maroñas y cuidar aquí, es un comentario que recibimos y la dejamos por aquí, que a nadie sorprenda si anuncia que vuelve a Maroñas y a cuidar.

Maroñas. Entrega dos reuniones

El Jerárquico va el viernes con 8 carreras tras Melo, la inicial a las 16:15 cerrando 19:45, el domingo, tras la jornada de Rocha, son diez carreras con inicio a las 15:30, el especial Panamá va a las 16:00 horas y el clásico Romantico a las 18:00, la de cierre a las 20:00 horas.

SINT. Melo y Rocha en fin de semana

Doble etapa del SINT, que inicia en el hipódromo de Melo que ayer pudo completar su programa con siete carreras de viernes de 12:00 a 15:00 en la previa de Maroñas mientras que Rocha va el domingo con once competencias desde las 09:30 hasta las 14:30 horas. Rocha prepara su fiesta para el lunes 11 de octubre.

Remates. San Miguel Queguay

El jueves 18 del presente mes la cuna de cracks llega al Tattersall de Maroñas con su generación 2024. Bajo el martillo de los Oribe serán subastados 21 productos siendo 14 descendientes de Trinniberg en excelentes vientres. Martes y miércoles son las exhibiciones en Maroñas.

Helen Bentancor

Cambios. De tres a seis en los EEUU

A partir de 2027 EEUU presentará una nueva serie para 3 años que incluye el Derby de Kentucky, Belmont Stakes, Matt Winn Stakes en Churchill Downs, Jim Dandy Stakes y el Travers Stakes ambos en Saratoga. El cierre del campeonato será en Churchill Downs en setiembre.