El entrenador Bhupat Seemar buscará nuevos triunfos en la jornada del sábado en Meydan

El récord de Bhupat Seemar en la Dubai World Cup G1 es envidiable.

El entrenador doble campeón de los EAU obtuvo su licencia en 2022 y desde entonces ha celebrado dos victorias en el Dubai Golden Shaheen, con Suiza y Tuz, además de ganar la Dubai World Cup de 12 millones de dólares con Laurel River hace dos años.

Este año Seemar tiene la friolera de 15 corredores en la jornada, cómodamente más que cualquier otro entrenador. Dos de ellos participan en la propia Dubai World Cup: los ganadores de Grupo 1, Imperial Emperor y Walk Of Stars, tienen segundos intentos en la carrera, tras haber terminado cuarto y undécimo, respectivamente, el año pasado.“Definitivamente a Imperial Emperor le está yendo mucho mejor que el año pasado, cuando creo que estaba un poco cansado, así que lo hemos refrescado”, dice Seemar. «Walk of Stars en realidad mejoró con cada carrera este año, por lo que ambos están en buena forma».Seemar no se deja intimidar por la oposición, encabezada por el doble ganador de la Saudi Cup y de la Breeders’ Cup Classic, Forever Young.«Es el mejor caballo del mundo; no se le puede quitar nada. Ha bailado todos los bailes. Es bueno tener aquí el mejor caballo del mundo y competir contra él», dice.

Podría decirse que Seemar tiene uno de los mejores velocistas del mundo en Tuz, quien intentará recuperar su corona Dubai Golden Shaheen. El veterano fue cuarto detrás de El Nasseeb en el Mahab Al Shimaal (G3) la última vez.

"Ahora tiene nueve años, así que no queríamos correr con él tan a menudo como lo hicimos el año pasado", dice el entrenador. “Probablemente sea la forma de su vida. No estaba tan en forma la última vez, pero está donde queremos que esté ahora”.

Seemar también dirige Drew’s Gold, invicto desde que se unió a él al comienzo de la temporada, y el ganador de Grado 3, Mufasa, en la competencia de 1200 metros. "Drew’s Gold tiene dos de dos esta temporada y se ha renovado", dice. “Mufasa es un caballo complicado y estamos tratando de entenderlo. Ryan (Moore, jockey) dijo que la última vez que debería haber ganado, se vio un poco obstaculizado. Inmediatamente después de la carrera", dijo: "Me gustaría montarlo la próxima vez". Si Ryan Moore dice eso, debe ser algo bueno”.

Seemar corre cuatro en el UAE Derby G2. Los ganadores Rammaas y Lino Padrino, se unen al ganador del EAU 2000 Guineas (G3) , Six Speed y Salloom, cuya impresionante primera victoria se vio limitada por dos infracciones de pérdida, cuando no corrió.

"Salloom es muy peculiar», dice Seemar. “Ya debería haber tenido tres carreras si no fuera por sus payasadas en la puerta. Shane [Ryan, titular] ha hecho un buen trabajo con él. "Ha recibido mucha educación en la puerta; de hecho, va a la puerta todos los días. Así que es una de esas cosas. Si se porta bien, tiene un mundo de talento".

Six Speed, que tiene nuevos copropietarios estadounidenses, ya tiene 20 puntos en el Kentucky Derby por su victoria en Guineas, pero sus propietarios están mirando los 100 que se ofrecen el sábado.

"Es brillante, tiene muchísima velocidad, dice Seemar, espero que se quede, pero eso sólo lo sabrás una vez que estés en la carrera. Si se queda, será un caballo muy, muy serio".

Puede que esté entrenando al grupo más grande en Dubai y tenga la mayor cantidad de corredores el sábado, pero Seemar sigue siendo, a primera vista, un tipo extremadamente genial.

"Haces lo mejor que puedes. Después de eso, depende de los jinetes y los caballos" finalizó diciendo a la espera del sábado.

Textos: Dubai Racing Club

