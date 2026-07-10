El domingo es base el Francisco Etcheverry Vidal con 1200 metros de extensión y nueve en gateras

En el último fin de semana del primer semestre, el potrillo Ramirito aprovechó los kilos que le dispensaban los mayores en el clásico Reapertura sobre el kilómetro. El pupilo de Dorneles bien sabía que era la última chance de esa diferencia que fue de ocho kilos, por la diferencia de edad.

Pasados 15 días la diferencia se reduce a seis kilos de los que deberá llevar Montjuic, el potrillo de Sergio Dorneles que gusta de estos desafíos, y los referentes de la distancia como Ta-Valente que en su última incursión en las pistas derrotó a Grandinata sobre misma distancia y superficie mientras que el defensor de las sedas Los Patriotas viene de ceder ante Noccioli D´Italia en el clásico Vargas sobre 12 cuadras en arena.

Tiene Montjuic de las buenas en verde y será bravo de derrotar, larga del uno, es ligero, tiene el codo enseguida y de no sentir el peso de la experiencia de sus rivales de 200 a la meta muy seguramente será el ejemplar a derrotar.

Pero la guardia vieja se presenta con varios de los mejores velocistas de la actualidad y uno de ellos es el buen millero, devenido en velocista, Ta-Valente que anteriormente supo derrotar a la excelente Grandinata en muy destacado guarismo empleando una atropellada fulminante de 300 a la raya para dar alcance a la Trinniberg para derrotarla por 3/4 de cuerpo.

Larga afuera, son ocho en gateras y con el inicio de codo muy arriba de la partida, su jinete lo sabe para colocar al del Taquary en flanco medio para proceder a rematar, tal sus características, de mitad de recta al espejo.

Pero en la carrera ciertamente no cabe el descarte ya que los otros seis participantes se presentan al clásico Francisco Etcheverry Vidal con chance cierta de ser el ganador(a) ya que Triple A contará con muchos adeptos.

Oliver, Milk Shake, L´Intrigatore, Figaro -bravísimo- y Capo Boss no la lloran perdida, sus conexiones van por el disco y la foto en verde.

CLÁSICO FRANCISCO ETCHEVERRY VIDAL (L) 17:00

CONDICIÓN: Para todo caballo peso por edad. Sin descargo para los aprendices.

BOLSA: $ 540.000; $ 291.600 al 1o; $ 108.000 al 2o; $ 75.600 al 3o; $ 43.200 al 4o; $ 21.600 al 5o;

PHMNR $ 6.181 (por equino)

RECORD: 1'08''26 Le Cirque - 55 - 17 Nov, 2019

APUESTAS: Ganador, Segundo, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado $75.000)

Cesped

1 MONTJUIC (ARG) 53.5 z m 3 Héctor F. Lazo - Sergio G. Dorneles

2 OLIVER (BRZ) 59.5 al m 4 Eric Acosta - Facundo Santesteban (CS)

3 MILK SHAKE (BRZ) 60.0 z m 6 Acedenir Gulart - Facundo Santesteban (CS)

4 TRIPLE A 58.0 z h 6 Maicol De Souza - Liber A. Mesa

5 L'INTRIGATORE (BRZ) 60.0 z m 5 Pablo Rodríguez - Pablo G. González

6 KILLER LEOPARD 60.0 al m 6 No Correrá Darío U. Osores (CS)

7 FIGARO (BRZ) 60.0 z m 6 Vagner Leal - Jorge J. Rey

8 CAPO BOSS 60.0 al m 5 Everton Rodrigues - José G. Menchaca (CS)

9 TA-VALENTE (BRZ) 60.0 z m 6 Jose L. Da Silva - Jorge J. Rey