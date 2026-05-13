El domingo en Maroñas se homenajea a Walter Báez, una leyenda viviente del turf nacional

El domingo 17 será un día muy especial para el burrero ya que se da homenaje a una leyenda viva del turf: Walter Ricardo Báez a 60 años de su primer triunfo en Maroñas.

Hablar de Báez es hablar de una época en el turf nacional, es hablar, escribir y charlar de uno de los mejores jockeys que pisó Maroñas y que sigue en la brega junto a sus hijos en el arte de la cuida.

Hablar de Báez es referirnos a Cinzano, Chapulin, Cascabel, Chocon y cuantos otros ejemplares que corrió “La Fiera”.

Hablar de Báez es decir Mitin del Ramírez, Nacional, Pollas, Selección, Jockey Club, es recordar sus faenas en tardes de miércoles, jueves, sábado y domingo en el Jerárquico y en Las Piedras.

Hablar de Báez me trae aquella última carrera de jueves con Patriarca luciendo sedas del Senda Florida.

Hablar de Báez es decir: Turf. Merecido homenaje

Propietarios está con la renovación de membresias

La Asociación de Propietarios da a conocer que se encuentra habilitada la renovación de la membresia APC 2026 con vigencia hasta el 30 de abril de 2027, cuyo importe es de $ 3.500.

El pago se puede realizar vía transferencia bancaria, por Red Pagos y también por pago on line.

Una vez que se identifique el pago, la APC se contactará con el socio a fin de enviarle el recibo y coordinar la entrega del carnet a la dirección de su preferencia.

Los socios tiene los beneficios de las entradas, el uso del salón Paddock en Maroñas, 20% de descuento en el Stud Book y 40% en el alquiler de Villa Yerua.

Francia fue sede de los criadores

ITBF. Con representantes de diversos países se llevaron a cabo reuniones y visitas en Deauville y en Paris.

L a ITBF (Federación Internacional de Criadores de Caballos Pura Sangre de Carrera) concluyó el domingo su exitosa Conferencia 2026, celebrada en el transcurso de cinco días en Francia entre dos sedes (Deauville y París).

Participaron los representantes de 25 de sus 29 países miembros y asociaciones que los agrupan, a lo largo de seis continentes.

Los miembros disfrutaron de un programa excepcional y completo, ofrecido por la Fédération des Eleveurs du Galop (la Asociación de Criadores de SPC francesa, del país anfitrión).

Las visitas a los idílicas e históricas Haras de Normandía dejaron maravillados a los delegados internacionales. En las instalaciones de Aga Khan Studs se pudo observar al destacado padrillo francés Siyouni, padre de un ganador del Arco del Triunfo, y a la legendaria Zarkava, yegua ganadora del Arco del Triunfo y madre de ganadores de G1. Siguiendo con la temática del Arco del Triunfo, Ace Impact, otro ganador, fue presentado a los delegados en las instalaciones del Haras de Beaumont, un establecimiento de cría operado con gran pasión.

Si bien estos ejemplares acapararon la atención durante las visitas a Normandía, la impresión general y duradera que dejaron los delegados provino de la amplia gama de padrillos de excelente relación calidad-precio, disponibles para los criadores a precios asequibles.

Los delegados fueron luego trasladados a París para asistir a las principales reuniones, fundamentales para el propósito del encuentro de los miembros. La Conferencia Veterinaria de la ITBF incluyó presentaciones de los sistemas de notificación de enfermedades equinas (RESPE en Francia) y EIDS (una iniciativa propia de la ITBF para la recopilación, procesamiento y la difusión global de datos sobre enfermedades, con el fin de controlar la propagación de enfermedades infecciosas). También se presentaron ponencias a cargo de expertos líderes mundiales en EHV, influenza equina y virus del Nilo Occidental.

