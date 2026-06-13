El crack uruguayo Touch of Destiny se prepara para su regreso a las pistas en Churchill Downs

El crack uruguayo Touch of Destiny, tras su arribo a los Estados Unidos el pasado año para disputar la Breeders Cup Mile bajo la égida de Michael McCarty en una falsa perfomance, pasó por el centro de entrenamiento de Paulo Lobo para luego pasar a manos de Jose Aranha entrenador que supo tener su estancia en nuestro Maroñas. Tras pacientes cuidados el defensor del Hs. Phillipson vuelve a las lides el próximo miercoles en el hipódromo de Churchill Downs en un Allowance de 100 mil dólares sobre 1200 metros con la monta de J. P. Leparoux.

Se preparan rumbo a las Estrellas

Triunfo de Vundu de cara a la Classic G1 del sábado 27 de junio

Esos 200 metros finales del Clásico Forli G2 disputado en San Isidro, justificaron ampliamente la entrada. Y los responsables de que eso sucediera fueron Vundu y Viejo Varieté -la V corta monopolizó la definición-, que dejaron todo en la cancha y para regalarle al público uno de esos finales que reconfortan, de los que recuerdan que tenemos un músculo llamado corazón que todavía late y el que casi se nos sale del pecho producto de un mano entre dos ejemplares que en un punto alto de sus campañas protagonizaron lo que puede haber sido la previa del Gran Premio Estrellas Classic G1 a disputarse en la segunda jornada de la Carreras de las Estrellas, el sábado 27 de junio, excepto que Viejo Varieté sea parte de la milla del Mil (G1, opción que su equipo también maneja. Vundu hizo el gasto desde el vamos y en la recta intentó disparar mientras que Viejo Varieté se fue acomodando para avanzar decididamente en busca del puntero en la recta, en los 200 finales comenzó una de esas pulseadas monumentales que se prolongó hasta el disco, donde el crédito de Gran Ascochinga superó al de Hs. El Ángel De Venecia (LF) por ½ cabeza tras 1’47’’93/100. (Gentileza revista Palermo)

Agraciada con dos nombres que atrapan

La excelente Truco E Flor ha puesto su mira hacia el próximo 6 de enero tras ser segunda de Martana en el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle. Su próximo compromiso será el clásico Agraciada G3 sobre 1800. Se anuncia que también corre Albion y dirá presente Guitarrera.

Helen Bentancor

Las Piedras con buen betting de viernes

Tras una caída hace tres fines de semana, Las Piedras -con el 18% de quita de las apuestas a ganador- ha mantenido un buen promedio por carrera. De los últimos cuatro fines de semana se han superado los 500 mil por carrera, en la víspera se apostaron por 515 mil por carrera.

Largometraje. Dos y una duda

El segundo semestre inicia de formidable forma y uno de los clásicos es el Presidente de la República donde desde el establo del equipo Cintra hay dos que ocuparán gatera, el invicto Osborn y el bueno de Mucho Loco quedando a definir la presencia de Native Extreme. Se corre el 5 de julio.