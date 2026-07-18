El crack Rebel´s Romance fue retirado de las pistas a los ocho años tras una extraordinaria campaña

El crack Rebel’s Romance, por una seria lesión, deja las pistas como anunció oficialmente sus conexiones. Fue uno de los caballos de carreras más exitosos de las sedas Godolphin.

A lo largo de siete temporadas, el hijo de Dubawi compitió en 32 carreras, ganando 22 de ellas, incluidas nueve victorias en Grupo Uno con victorias en Europa, el Medio Oriente, Asia y Norteamérica.

Su resumen brillante incluye victorias en la Dubai Sheema Classic G1 en 2024, el Hong Kong Champions & Chater Cup G1 en el mismo año, el Joe Hirsch Turf Classic Stakes G1 lo obtuvo en 2025 mientras que la Breeders’ Cup Turf G1 lo ganó en las ediciones en 2022 en Keeneland y en 2024 en Del Mar.

En 2022 y 2024 triunfó en el Preis von Europa G1 como también el Grosser Preis von Berlin G1 en 2022 y 2025.

Sus logros fueron reconocidos con el Eclipse Award 2024 como el caballo de carreras campeón de Norteamérica.

A lo largo de su exitosa campaña acumuló, aproximadamente, US$16.3 millones en premios tras lograr nueve carreras de Grupo Uno, 17 victorias de grupo llegando a marcar 124 libras en el ranking mundial.

Rebel´s Romance se aprestaba a participar nuevamente en la Breeders Cup a disputarse en el hipódromo de Keneeland el sábado 31 de octubre.

El hijo de Dubawi supo ganar también la UAE Derby G2 en Dubai a los tres años mientras que al cierre de su campaña a los ocho años años ganó la Dubai City of Gold en Meydan G2.

Cada 18 de julio de cada año la actividad es en el San Félix de Paysandú

Tras unos años de espera el hipódromo San Félix de Paysandú “ligó” que la jornada en su fecha del 18 de julio de cada año cayó en un sábado y por ende el circo del litoral tendrá hoy una reunión exclusiva de 12 competencias que reúne varios atractivos.

Con la presencia de varios profesionales que viajan desde Maroñas, las Piedras y diferentes partes del país, ejemplo del salteño Luis Cáceres, Devidivi Gaier -que cuando se dan estas oportunidades no deja de participar- los locales Diogo y Santiago González, el josefino Cristian Moreno, el fraybentino Damián de Arrascaeta, César Ibañez, Lucas Urruzmendi entre otros.

La reunión inicia a las 11:30 y cierra con la carrera número 12 a las 17:00 horas.

Actividad hípica nacional e internacional

El clásico Ensayo es la venia a la Polla de Potrillos que da puntapié a la Triple Corona 2026. Sin tener la confirmación de la presencia del líder Es Patriarca varios se preparan, entre ellos Noccioli D’ Italia, Rally Now (3ro en el Criterium) y se anuncia a Montjuic.

Ignacio Sánchez

Una asamblea de grandes nombres el primer fon de semana de agosto

Para el clásico Asamblea de la Florida a disputarse el domingo 2 de agosto son tres nombres de elite que prometen y se preparan para ocupar gatera. Native Extreme, Galikovic y Ave Royale son tres ejemplares de alta gama.

De participar estos y otros que apuntan a la carera la emoción esta asegurada.

Internacionales

En el hipódromo de Del Mar se disputa hoy el San Diego H. en pista de arena sobre 1800 metros y contará con la presencia del argentino Full Serrano que enfrenta a seis rivales. En diversos hipódromos del norte comienzan las estelares de la cara a la Breeders.