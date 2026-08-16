El comité fiscalizador de calidad de calendario clásico de OSAF se reunió con presencia uruguaya

El día Sábado 15 de agosto en horas de la mañana se reunieron los miembros del Comité Fiscalizador de Calidad de Calendario Clásico de OSAF, en la sede del Hipódromo Chile, en la ciudad de Santiago de Chile. Estuvieron presentes los representantes de los Comités Fiscalizadores de Argentina, el Sr. Antonio Bullrich y Sr. Nahuel Mazzeo; de Brasil los Sres. Julio B. Camargo y Vicente Britto; de Chile los Sres. Italo Traverso y Jorge Farfán; de Perú los Sres. Danilo Chavez y José Meza Calixto; de Uruguay los Sres. Sergio Hintz y Diego Montaño; de Venezuela el Sr. Gustavo Sansón, y de OSAF el Presidente Sr. Raúl Lima Neto el Gerente General Sr. Oscar Bertoletti y la Secretaria Ejecutiva Srta. Silvina Koremblit. Participaron también de la reunión los anfitriones, el presidente de Hipódromo Chile, Sr. Patricio Zaldívar y el Gerente General Sr. Juan Enrique Serrano.

Durante la reunión, se analizó la situación de las carreras que conforman el calendario clásico Sudamericano en forma global y luego cada uno de los comités locales presentó los promedios de ratings de sus carreras black type (G1, G2, G3 y Listadas) correspondientes a la temporada entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Se prestó especial atención a la evolución del promedio de aquellas carreras que habían recibido cartas de advertencia en 2025 por haberse encontrado en riesgo al no alcanzar los estándares requeridos en el período de evaluación previo. Se analizaron también las carreras propuestas para cambios de categoría, así como las solicitudes de cambios de distancia, condición o superficie para algunos clásicos. Los cambios aprobados en la reunión de Comité Fiscalizador de Calidad de Calendario Clásico de OSAF serán presentados y tratados en la reunión de Consejo Directivo de OSAF que se llevará a cabo el jueves 20 de agosto, luego de lo cual lo aprobado se informará públicamente por medio de un comunicado de Prensa oficial. Todos los cambios aprobados en dicha instancia serán luego presentados ante IRPAC en el mes de octubre para su aprobación por parte del ente internacional y para su implementación a partir del 1° de enero de 2027. (textos enviados por la OSAF)

Uruguay representado por Sergio Hintz y Diego Montaño solicitaron para Maroñas el cambio del Gran Premio Nacional de 2500 a 2200, el del Gran Premio Maroñas del 6 de enero de 1000 a 1200 y el del Gran Premio Municipal de 2400 a 2000 amén de un clásico adicional de 1500 llevarlo a 2000 metros. El pedido del Nacional que llevó en el ambiente hípico bastante controversia tuvo en los representantes de Argentina su apoyo ya que solicitaron bajar el Nacional de la vecina orilla de 2500 a 2100 metro a lo que la delegación peruana quedó con gusto de seguir a los representantes rioplatenses.

Maroñas de domingo con 11 competencias

Con 11 carreras Maroñas entrega reunión de domingo que casualmente no cierra fin de semana ya que habrá carreras, de forma experimental, mañana lunes en Maroñas.

La primera larga a las 14:05 y la de cierre a las 19:05 en donde se presenta una trifecta con pozo acumulado de 75 mil pesos.

La central trata del especial Boina Roja sobre 1400 metros en arena, un llamado en sistema de handicap en conde prometen ocupar gateras 10 yeguas que ya tienen horario de largada: 16:35 horas.

Carrera donde los kilos equiparan las chances en donde la buena de Brillantina se presentará por última vez en las pistas ya que será retirada para ser presentada al padrillo Hielo en la temporada de servicios en haras Rapetti.

Los 62 kilos asignados a la pupila de Liber Mesa la relegan a ser la gran enemiga de la página ya que la cinco años Stony Marge encabeza el gusto de la casa y encabeza también la triple fórmula de la carrera.

La defensora de las sedas Hs. Phillipson viene de buenas muestras en pruebas de mediana distancia, viene de obtener una buena victoria en prueba de condición en enero pasado. La pupila de Josiane Gulart viene de larga rentree y de no sentir la inactividad tiene todo para llevarse la victoria.

Brillantina pretende coronar una muy buena campaña con un triunfo para alegría de las conexiones del Vasco Yamandu.

La Sloane Avenue integró el marcador en sus últimas tres presentaciones en pruebas listadas frente a varias de las mejores yeguas del medio, pero si no siente el plomo puede que se retire con un disco y foto especial en esta jornada.

Como sorpresa tenemos varias, la que cierra la triple es Tasty K, otra del Phillipson pero bajo los cuidados del equipo Cintra. Tras obtener una victoria fue quinta en una condicional. Puede venirse a buen sport.

Namaste India su repite lo de su primer campaña es más que brava, Vitoria Fracytrip va por primera vez a carrera de la vuela y si no siente el aumento de distancia es rival a considerar al igual que la pedrense Have a Break.

En el cierre la jugada del fin de semana puede ser un buen acierto en la trifecta que tendrá pozo de 400.000 pesos.

Vamos con una candado con 5 en línea: 11ra: 2-4-8-9-10

Domingo en el Jerárquico que aguarda la de lunes.

Rocha al 2 de noviembre

El hipódromo esteño tiene como fecha en solitario el lunes 12 de octubre lo que se espera una gran reunión. A ello se le suma el martes 2 de noviembre, fecha histórica de Las Piedras que por decisión de la Comisión Mixta la abandona y Rocha toma la posta para organizar otra fecha en solitario. ¡Éxitos!

Devassa a la pista el próximo domingo

Tras su primer triunfo en suelo norteamericano en el hipódromo de Horseshoe en Indianapolis la crack Devassa se prepara bajos los cuidados de Paulo Lobo para participar el domingo 23 de agosto en el hipódromo de Ellis Park. La defensora de las sedas uruguayas Trouville va por nuevo triunfo en suelo del norte.

Pablo Rodríguez de a pie el fin de semana

El líder de las estadísticas de jinetes en Maroñas y Las Piedras, Pablo Rodríguez, no firmó montas para este fin de semana debido a un tema estrictamente sanitario, una intervención en uno de sus ojos. Ya para martes próximo el correcto jinete estará pronto para firmar las respectivas montas del fin de semana que viene en Maroñas y en Las Piedras, tras el alta vuelve con las de colores mientras es atendido por su familia en su domicilio.