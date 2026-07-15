El chileno Teao manda en el ranking de la OSAF tras las evaluaciones al cierre del primer semestre

Clasificaciones OSAF. Native Extreme con 114, Galikovic, Pluto, Her Kitten y Ababor Fever con 113 libras

Finalizado el primer semestre del año los handicappers de nuestra región tuvieron su reunión de análisis lo que deparó que el chileno Teao sea para la región el caballo con más alto rating tras su triunfo en el Latino de Monterrico. Su triunfo y la distancia al segundo permitieron al ejemplar trasandino elevar su rating a 121 libras desde las 115.

Tras Teao se ubica el ganador del Latino 2026 Obataye con 118.

Con un tercer puesto en el Latino, ganador del Dardo Rocha y segundo en el Pellegrini figura Gladiator’ s Hat con 115 mientras que Apolo Rey, ganador del St. Leger y sexto en el Latino alcanza las 114 libras las mismas que Native Extreme, ganador del pasado Ramírez G1 mientras que los potrillos Ababor Fever y Galikovic, segundo en el Latino llegando delante de los dos nombrados, figuran con 113 libras junto a Pluto y Her Kitten.

El festejo de Native Extreme, ganador del Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas. Foto: Leonardo Mainé.

La danza de los cambios en las mesas de trabajo locales previo al envío a la OSAF

Las reuniones entre las fuerzas vivas del turf continúan en vías de decidir los cambios, si es que hay, a nivel clásico para el próximo año 2027. Todo ello debe ser aprobado por la Comisión Asesora, a la fecha hay tres clásicos en tela de juicio para cambiar de distancia y son los grandes premios Municipal que sería el clasificatorio al República Argentina y el Presidente de la República que de sus clásicos 2400 pasarían a 2000 metros.

El otro clásico en danza sería el Gran Premio Nacional G2 en donde las partes no llegan a un acuerdo, aunque milla y media sería lo ideal (2400 metros) para dejar pronto al ganador para el Ramírez.

Hector Lazo y Suablenanav TH - Gran Premio Jockey Club, 10 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20241006, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Las Piedras y su adiós al clásico 2 de noviembre

La Comisión Mixta de Las Piedras modificó la fecha que se conmemora la apertura del hipódromo de noviembre de 1937. Desde añejas épocas el 2 de noviembre era reservado para el canario y su recuerdo, de aquí en más paso al primer sábado del mes 11 del año. Cambios...

La sabatina es fecha del San Félix

La fecha del San Félix anual no se mueve y por ende el sábado el hipódromo sanducero entrega jornada de docena de competencias con inicio a las 11.30 con cierre a las 17:00 horas. Se destacan preferenciales, especiales y presencia de cotizados látigos.

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Varias Jocketas corren el fin de semana

La presencia de jocketas, peonas, vareadoras, entrenadoras se hace cada vez mas frecuente en la actividad.

Durante el fin de semana son cuatro las amazonas que tomarán parte en las reuniones de Maroñas y Las Piedras quedando otras para correr en próximas reuniones.