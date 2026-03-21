Dolarisimo obtuvo el preferencial Maggiolo Tuana en el hipódromo Las Piedras

El importado Dolarisimo volvió a responder a sus conexiones para ganar de forma neta y clara el Preferencial José Pascual Maggiolo Tuana disputado en la jornada de viernes en el hipódromo Las Piedras.

Con presentación de Miguel Barboza y lucida faena de Damián de Arrascaeta, el defensor de las sedas Don Gael llegó con amplias ventajas a la meta (siete cuerpos) para derrotar a Pagliuca que sobre el espejo le arrebató el puesto de escolta a Quilero por tres cuartos de cuerpo. Completaron el marcador de la prueba mas importante de la jornada canaria Imponente L a cuatro cuerpos del tercero llegando quinto Don Fantasma.

El ganador detuvo los relojes en muy buenos 1’24”19 para recorrer las 14 cuadras cargando 58 kilos que le adjudicaron los handicapers a la hora de armar la carrera.

Para el hijo de Horse Greeley es el sexto triunfo en lares pedrenses quinto de corte preferencial en distancias que van de los 1100 a los 1500 metros. Sin duda este tipo de carreras le viene “al pelo” al pupilo de Barboza que ha tenido incursiones en Maroñas donde registra un triunfo hace un año en prueba de 1100 metros. Luego incursionó en lides estelares sin poder lograr lucimiento.

Ha sido Damián de Arrascaeta el jockey que lo llevó a los podios en todas las oportunidades que el del Don Gael se tomó la foto y en este caso no fue la excepción.

Desde apertura de gateras Dolarisimo movió la prueba junto a Quilero. Tras salir del boquerón ambos giraron el codo y comenzaron a recorrer recta opuesta paralela a Camino América con ventajas por sobre Don Fantasma y Cabeza Branca que dejaban a Pagliuca e Imponente L en extrema zaga.

Ya antes de comenzar la bajada Dolarisimo le tomó ventajas a su compañero de ruta recorriendo los primeros 400 en 23”61, desde mitad de lote hacia atrás ninguno de los rivales acortaban diferencias.

En plena bajada, De Arrascaeta decidió distanciarse de sus rivales en severos parciales ya que detuvo el teletimer en 47”27 para las primeras ocho cuadras.

Dolarisimo entró a la recta con buena ventaja, Quilero intentó seguirle el ritmo pero no pudo impedir que el zaino de cuatro años se le fuera en plenta recta para comenzar a distanciarse de sus rivales. Desde el fondo impulsado por Vagner Leal comenzó a descontar pero lejos de inquietar al que a la postre resultó ganador ya que fueron varios cuerpos los que distanciaron al del Don Gael de Pagliuca que fue escolta.

Cargando 58 kilos, Dolarisimo demostró ser más que sus rivales en una reunión de diez competencias con buena cantidad de público en las tribunas pedrenses.

En las de condición, resaltar el triunfo del dos años Omni de la familia Marrero en contienda de 13 cuadras.

Son 17 carreras sabatinas desde las 12:30 a 20:45 en el San Félix y Maroñas

Luego de las reuniones en el Irineo Leguisamo de Florida y Las Piedras hoy toca turno en el San Félix de Paysandú que abre jornada a las 12:30 en reunión de ocho carreras con destaque para el Preferencial Jorge Larrañaga ubicado en séptimo lugar en un llamado para potrillos de dos años debutantes sobre 1000 metros, donde prometen participar 10 ejemplares.

Al cierre, a las 16:00 se corre el Especial Juan Boutron Olivera para todo caballo en formato de handicap sobre 1200 metros.

Acto seguido es turno de Maroñas que ofrece nueve carreras de condición de 16:45 a 20:45.

Del total de pruebas dos de ellas (sobre 2000 metros) son sobre pista de grama.

Con los partes meteorológicos que dan anuncio de lluvias fuertes durante la jornada todo hace pensar que ambas irían sobre arena, se define mañana a primera hora.

Extranjeros y locales el 28 de marzo en Meydan

Dubai Racing Club

La jornada de la Dubai World Cup sigue en pie ya que las autoridades confirman la participación de ejemplares del exterior más los locales.

Los múltiples ganadores de Grupo 1, Forever Young y Calandagan, figuran entre los posibles participantes de la 30ª edición de la Dubai World Cup que se celebrará en el Hipódromo de Meydan el sábado 28 de marzo.

Se ha anunciado una lista de nueve participantes para la carrera de G1 dotada con 12 millones de dólares y patrocinada por Emirates Airline. Entre ellos se encuentran Hit Show, ganador de 2025, que aspira a convertirse en el segundo caballo en ganar la carrera dos veces, y Forever Young, ganador de la Breeders' Cup Classic G1 y por dos veces en forma consecutiva la Saudi Cup G1 en el hipódromo de King Abdulaziz en Riad. En Meydan el caballo japonés triunfo en 2024 en el UAE Derby y fue tercero el año pasado de Hit Show. Magnitude, ganador de Grupo 2, también ha llegado desde Estados Unidos, mientras que la representación de los Emiratos Árabes Unidos está encabezada por los ganadores de Grupo 1 Walk Of Stars e Imperial Emperor.

Calandagan, cuyo brillante 2025 culminó con la victoria en la Japan Cup (G1), lidera la lista de siete posibles participantes en la Longines Dubai Sheema Classic (G1). Sus rivales incluyen a Rebel's Romance, nueve veces ganador de Grupo 1, y a Ethical Diamond, ganador de la Breeders' Cup Turf (G1).

El G1 Dubai Turf (patrocinado por DP World) también ha atraído a un nutrido grupo de participantes, entre los que se incluye el múltiple ganador de G1 Ombudsman, el ganador del G1 Queen Anne Stakes Docklands y Facteur Cheval, que triunfó en esta carrera en 2024.

Las dos carreras de velocidad del programa también cuentan con participantes internacionales: Bentornato, ganador del G1 Breeders’ Cup Sprint, se enfrentará a Tuz, ganador de 2024, en el G1 Dubai Golden Shaheen (patrocinado por Nakheel), y los destacados Lazzat y Khaadem competirán en el G1 Al Quoz Sprint, patrocinado por Azizi Developments.

“Nos complace ver caballos de tantos países diferentes aquí para esta histórica 30ª edición de la Copa Mundial de Dubái”. Es muy gratificante contar con tantos campeones defensores y antiguos, como Hit Show, Rebel’s Romance, Tuz, Forever Young y Dark Saffron. Agradecemos a todos su apoyo y les deseamos la mejor de las suertes en este gran día” cerró diciendo Charpy.

El programa del sábado 28 de marzo consta de nueve carreras y comienza a las 8:45 de nuestro país.

Desde Irlanda Aiden O’Brien se ha dado de baja del Mitin mientras que varios cracks de Europa y Estados Unidos no viajarán, pierden brillos pero las marquesinas dubaties siguen prendidas.

Información: Dubai Racing Club