Destino final Monterrico es la marquesina del clásico Manuel Quintela G3 de este domingo en Maroñas

Maroñas presenta un menú hípico con cinco clásicos, tres de ellos para mayores y dos para la generación 2023, el Adolfo Folle Juanicó y Benigno Paiva Irisar, ambos sobre 11 cuadras que se disputan el viernes en la apertura de la jornada tras el programa del Real de San Carlos de Colonia que entrega nueve carreras incluyendo el Martín Landini sobre 800 metros.

El domingo inicia en Rocha con siete carreras, en Maroñas se corren 13 pruebas con destaque para el Manuel Quintela G3 que sobre 2100 metros en grama es prueba clasificatoria para el Gran Premio Latinoamericano G1 a disputarse en el hipódromo de Monterrico el domingo 26 de abril sobre pista de césped. El evento en Lima contará con el auspicio de la empresa Cygames que es patrocinadora de la OSAF. Se suman el Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Casinos para ellas sobre 2100 metros y el Guillermo Young para todo caballo sobre milla verde. Son 22 carreras a partir de 262 inscriptos en Maroñas mientras que en Las Piedras se conformaron 10 carreras a partir de 144 inscriptos. En total el fin de semana tendremos 48 competencias, en Rocha no se llenaron las clasificatorias del torneo del SINT.

A. FOLLE JUANICÓ. Es la apertura de viernes, sobre 11 cuadras se miden cinco potrillos de la generación actual; serán de la partida Uno Macho, Ramirito, Huerfano Real, Ureca y No Robandi, cuatro ganadores de una y un perdedor. No anotó el ganador del Leguisamo, Samurai Ave.

B. PAIVA IRISARRI. También sobre 1100 y en segundo término de viernes van las potrancas y serán cinco en partidores, Ultra Rayo, Lavivid, Helenita, Ultra Troia y La Inalcanzable. Estará presente la líder de la generación Ultra Troia frente a dos invictas y dos ganadoras de una. Atractiva por donde se le mire.

GUILLERMO YOUNG. La milla en verde es la primera prueba estelar de domingo en donde anotaron 10 y se muestra de antemano una carrera atractiva. De adentro hacia afuera largan RÍo Flamengo, Save the King, Amaranto, Ta-Valente, Maximus de Lagoa, Elon Musk (también anotado en el Quintela), Figaro, Torpedo Charge B, Quehaces Tri Tri cerrando filas y largando por andarivel externo va Goldcross. Prueba de interés con varios candidatos a la chapa más alta del semáforo.

MANUEL QUINTELA G3. En octavo lugar del programa de domingo se disputa el clasificatoria al Latino y de los 13 anunciados y posibles participantes se sumo solo uno, Steinkevjczuk. La carrera se preveía en la semana será de altísimo nivel ya que corren los mejores ejemplares fondistas del medio incluyendo al ganador del pasado José Pedro Ramírez G1.

Sandigold larga por gatera uno, a su lado y hacia afuera van Steinkevjczuk, Ave Royale, Supimpa TH, Olympic Olympic, Galikovic, Huracan, Turbo Ship, Que Guapo, Native Extreme, Zerovinteum, Elon Musk, Siempre Feliz, y por flanco externo largará Master of Puppets.

Native Extreme, ganador del Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas. Foto: Ignacio Sánchez.

Varios de ellos se han visto las caras en más de una oportunidad y han definido pruebas de largo aliento en grama como así también en arena. Se trata de una carrera con trámite, con punteros y zagueros definidos, con ejemplares que saben de ganar este tipo de carreras y se unen potrillos de tres años que vienen de muy buenas actuaciones y triunfos y se enfrentan por primera vez a los mayores.

Hector Lazo y Master of Puppets, Luis Caceres y Olimpo MT, Vagner Leal y Posible Sueño, Fabio Guedes y Basil - Clasico Manuel Quintela, 8 carrera de caballos en el Hipodromo de Maroñas de Montevideo, turf, ND 20240204, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

MEF - DGC. El cierre es con ellas sobre 21 cuadras. Van por la presea de oro Ghost Rider, Patriotica, Bonita Johana, Toda Suerte, Felicia y Dua Lipa.

Diogo González festeja el triunfo sobre Bonita Johana. Foto: Leonardo Mainé.

Domingo 8 de marzo con entrada de dama gratis y homenajes varios.