Desde donde llegaron los ganadores del G. P. Nacional desde la reapertura, se cierra la triple corona

A falta de un triple coronado en 2026 podría Maroñas tener casos similares a años anterior en cuanto a ganadores de dos gemas en el año. Escolaso (6° a un cuerpo) y Prelude Rye (2°) son los casos de ganadores de Polla de Potrillos y Nacional tras la reapertura de Maroñas en 2003, en este caso es Es Patriota es quien podría repetir. Ad Better en 2004, Forgotten en 2014 y Obstacle en 2025 fueron quienes obtuvieron el Jockey Club y el Derby. En el caso de Obstacle fue el único en obtener en la previa el Criadores Nacionales, International Star podría seguirlo sin Jockey Club en su haber.

En 2003, 2006, 2007, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2023 se dio el caso que las tres gemas fueron para tres diferentes potrillos.

Los 3 casos se pueden repetir el domingo. Se corre el Derby.

Con siete carreras el San Félix abre la jornada de viernes a las 13:00 y cierra a las 16:00 para darle paso a Maroñas que inicia a las 16;45 entregando ocho carreras, condicionales hasta las 20:00. Si el tiempo acompaña hay dos en grama.

Domingo actividad fuera de la pista

El domingo Maroñas vivir la fiesta del Nacional con un Master Class del Chorizo con la Asociación de Asadores, sorteo de una TV Led, inflables para los más chicos, música en vivo de forma itinerante. Las entradas para Palco están a la venta por RedTickets o el domingo.

Las Piedras el 89 aniversario

Las Piedras festeja su 89 aniversario con sorteos para jugar al juego de la carrera de caballos para ganar vales de apuestas y packs de Tanqueray, show musical de Damian Lescano, sector gastronómico de Foodtrucks, zona de juegos infantil con inflables y toro mecánico desde las 13:30. Desde este año las autoridades del circo canario cambiaron la fecha tradicional del festejo pedrense que se daba cada 2 de noviembre desde 1937.

Estadística 2026: los jinetes vienen parejos

1° Pablo Rodríguez 76 8

2° Vagner Leal 74 6

3° Jose L. Da Silva 71 17

4° Wald. Maciel 58 10

5° Héctor Lazo 52 5

6° Luis Cáceres 40 6

7° Javier Pérez 39 5

8° Yair Pereira 38 8

9° Cristian Moreno 34 1

10° D. González 33 4

Los padrillos en los haras de Kentucky

Después de su victoria en la Bredeers Classic el crack Sovereingty viajó del inmediato al haras y 48 horas mas tarde era presentado como semental en Kentucky algo característico en el norte.

Mismo camino siguió Magnitude que no fue de la partida y el día martes era parte de Coolmore junto a Justify y otros sementales.

Ver y disfrutar a Gun Runner, a su padre el jefe de raza Candy Ride como a Sierra Leone es parte de la semana siguiente a la disputa de la Breeders Cup, Deterministic ganador del Mile ya era parte de la padrillera de Lane’ s End.