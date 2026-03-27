Con un gran fin de semana de carreras se cierra un trimestre lleno de turf

Durante el último mes se dio una constante, fines de semana con muchas carreras, siempre en torno a las 50 repartidas entre Maroñas, Las Piedras y el Sint. Por eso, nos picó la curiosidad y sacamos los números al final de trimestre, para ver, si de verdad, tenemos más competencias.

La respuesta es contundente y es un sí. Si tomamos los últimos cuatro años, el primer trimestre del 2026 es el que tuvo más competencias y el incremento es constante. Dejamos fuera del análisis a las temporadas 2020 a 2022 cuando el Covid complicó el calendario y nos centramos en los últimos cuatro años, cuando se corrió de forma normal.

Una vez se haya completado este fin de semana de carreras, Marzo habrá tenido 192 competencias y con ello llegaremos a las 520 en lo que va del 2026. En 2023 el primer trimestre del año había cerrado con 453 carreras, en 2024 lo hizo con 484 mientras que el año pasado se habían corrido 510. De esta forma, en apenas tres años el incremento fue del 15%. Mas carreras significan mas oportunidades de ganar y por ende la chance de que mas protagonistas del turf logren el objetivo principal, llegar al podio.

Si miramos los premios, el aumento es aún más significativo. En 2023 en el primer trimestre se repartieron 142 millones de pesos, en 2024 fueron 167 millones y en 2025 ascendió a 188 millones. Para esta temporada el número mínimo será de 185 millones pero debe sumarse a esto los incentivos por lo que la cifra final va a ser muy similar a la del 2025.

Si bien no crece el premio en este último año, si lo comparamos con 2023, el incremento es del 30%, muy por arriba de la inflación acumulada que entre marzo de 2023 y marzo de 2026 tuco un incremento del 16%, poco mas de la mitad de lo que creció el premio hípico.

Y si lo vemos en dólares, el crecimiento si es constante pasando de 3.67 millones a al menos 4.75 millones este año, por encima de los 4.39 millones que con un cambio mas alto se repartieron en 2025. No está de más medirlo en dólares ya que los caballos se comercializan en esa moneda.

Tanto en carreras como en premios, el turf uruguayo crece

Se corre el Estímulo en Las Piedras

El intenso fin de semana de carreras que cierra el mes de marzo se abre con una muy buena reunión en el circo de los eucaliptus.

Temprano, a las 12:45 se largará la primera de las 12 competencias que hoy se corren en Las Piedras.

El destaque de la reunión es para el clásico Estímulo que va sobre 2000 metros y se larga a las 15:15.

Apenas cuatro yeguas confirmaron su lugar en gateras por lo que corren todas con premio asegurado, la que llegue última se embolsará $53.680, nada mal. La ganadora en tanto va por $382.470 de premio.

No hay descarte en el lote, Sandrin Royal que viene de una gran victoria en esta distancia pero en clásico en Maroñas buscará repetir. La potranca Leyenda Mia aparece como su máxima rival, viene a mas, tiene cuatro kilos de ventaja y la pondrá a pruebas. Completan Nuclear Rush y FonTana Blu que no la lloran por pérdida.