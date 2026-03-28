Calandagan viajó a Meydan para llevarse la Sheema Classic y demostrar que es el mejor fondista en grama

Cuando tu caballo ya ha dado la vuelta al mundo una vez para demostrar que es el mejor, la presión de reproducir esa hazaña parece aumentar para los humanos que lo rodean con cada nuevo desafío.

Cuatro meses después de convertirse en el primer ganador de la Japan Cup entrenado en el extranjero en 20 años, Calandagan sometió a la princesa Zahra Aga Khan y al entrenador Francis-Henri Graffard a dos minutos y medio de lo que debió parecer una agonía, mientras Mickael Barzalona veía al líder West Wind Blows una ventaja de más de 10 cuerpos a un ritmo que significaba que había pocas posibilidades de que el caballo que se escapaba se detuviera.

Sin embargo, tal es su confianza en Calandagan que Barzalona solo avanzó gradualmente en la última curva, y aún tenía que recuperar cuatro cuerpos en la marca de los 400 metros.

Cuando finalmente dio la señal de salida, el resultado pasó de la incertidumbre a la formalidad en cuestión de zancadas, ya que el caballo de cinco años criado en casa impuso su gran clase en la carrera, ganando fácilmente por tres cuartos de cuerpo al valiente West Wind Blows.

Al preguntarle cuánto había disfrutado viendo cómo se desarrollaba la carrera, la princesa Zahra respondió: "¡No, para nada!".

“Fue aterrador. Iban despacio, pero Mickael lleva dos años montándolo así, así que no nos asustamos hasta la última curva. Ahora ya no.”

“Tiene una zancada impresionante, una resistencia increíble y una voluntad de ganar arrolladora. Siempre se nota que, en los últimos metros, lo da todo. Es un espectáculo verlo correr.”

Al ser preguntada sobre futuros objetivos, la princesa Zahra añadió: "Creo que podríamos volver a casa un tiempo, porque el resto estamos agotados, por no hablar del caballo."

“Creo que podríamos tomarnos un respiro y luego quedarnos en Europa al comienzo del verano, y luego ya veremos.”

“En definitiva, si volvemos a Japón a finales de año —todavía falta mucho—, todas las carreras en las que ya ha participado son opciones. Francis, el equipo y yo tenemos que hablarlo.”

Al comienzo de la temporada pasada, Calandagan continuó con una racha de decepcionantes segundos puestos, pero Graffard nunca perdió la fe en su caballo y ahora ha orquestado una secuencia de cinco victorias consecutivas en carreras de Grupo 1.

Admitió haber sufrido antes de la Copa de Japón y, una vez más, pareció envejecer momentáneamente antes de la carrera, consciente de la decepción que le supondría cualquier resultado que no fuera la victoria.

“Fue realmente difícil”, dijo Graffard. “Se convirtió en una carrera muy táctica y es complicado porque hay mucha presión al correr con un caballo como este”.

“La diferencia ahora es que Mickael lo conoce muy bien.”

Mientras el propietario y el entrenador vivían una auténtica montaña rusa en Meydan, el jinete mantuvo una concentración absoluta para realizar una maniobra milimétricamente perfecta sobre un caballo que solo heredó al convertirse en el primer jinete de los Aga Khan Studs a principios de 2025.

“Es un caballo increíble, tiene su propia personalidad”, dijo Barzalona. “Ya lo conozco muy bien y siempre da mucho al final, solo necesito confiar en él”.

“Eso es con lo que sueñan todos los jinetes, encontrar un caballo tan increíble, y estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de formar parte de este equipo”.

Reflexionando sobre el desarrollo de la carrera, Barzalona añadió: “Pensé que mis principales peligros eran Giavellotto y el caballo de Mullins [Ethical Diamond], que venía detrás de mí.

“Y cuando pensé que me estaba yendo mucho mejor que a Giavellotto, llegó mi turno. No esperaba que West Wind Blows me pusiera las cosas tan difíciles.”

La confianza engendra confianza, y la alianza entre Calandagan y Barzalona ha forjado una fe inquebrantable en su capacidad para afrontar cualquier oposición y cualquier situación.

Al resto del mundo le resultará difícil arrebatarle la corona a medida que avance la temporada

Resultados

1º - #1 CALANDAGAN (IRE)

Jinete: Mickael Barzalona

Entrenador: Francis-Henri Graffard