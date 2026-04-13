Ave Royale fue superior y se llevó en muy buena forma el Gran Premio Municipal (L)

Ave Royale luciendo los colores del stud 3 de Enero se llevó de punta a punta el Gran Premio Municipal (L), único clásico del fin de semana y por mucho la carrera más importante del domingo en el Hipódromo Nacional de Maroñas.

En los papales, la mayoría esperaba ver a un tres años uruguayo ganar esta carrera, y el dividendo de $1.50 lo confirmaba, sin embargo al que se esperaba ver cruzar el disco en primer lugar era a Ababor Fever, el brillante ganador del Gran Premio General Artigas (G2).

Si bien ganó un tres años uruguayo, el que lo hizo fue Ave Royale, cuarto en las apuestas a $6.90 por detrás del favorito y de Mucho Loco, ganador del Municipal 2025 y de Pluto, vencedor de esta prueba en 2023.

Se abrieron las gateras y al pasar por primera vez por el disco había lucha entre Ave Royale y Mucho Loco. Pegado a lo palos ya en el primer codo el del stud 3 de Enero tomó la punta en solitario. Mientras, Ababor Fever viajaba último con una acción que no dejaba muy buena impresión.

Toda la recta opuesta fue sin cambios, Ave Royale, Mucho Loco y los dos del Phillipson todos cerca mientras Ababor Fever seguía último.

Nada cambió hasta la recta, allí, en la hora de la verdad, el Sloane Avenue no solo mantuvo la punta, se escapó con un gran accionar. Exigido por Javier Emanuel Pérez ganó con tal claridad que le dio tiempo al jockey coloniense para festejar efusivamente, algo no común en él, lo que demuestra la soberbia impresión que el alazán le dejo al látigo.

El reloj marcó muy buenos 2’29’’94 y la sentencia fue de tres cuerpos sobre Truly Approved de gran carrera. A media cabeza de su compañero llegó Pluto que a los siete años sigue sumando. Cerca fue cuarto Ababor Fever mientras que Mucho Loco en actuación en falso cruzó último y lejos.

Víctor Tábarez presentó para el gran Aníbal San Martín a Ave Royale que logró su quinto triunfo en 11 presencias, segundo a nivel clásico. Siempre se pensó que en el pasto estaría su mejor versión, pero ayer confirmó que es bueno en todos lados y se colocó al frente entre los fondistas en arena.

Dos al hilo para la crianza nacional

Lo que pasó en los dos últimos grandes premios sobre 2400 metros en arena no había pasado nunca en los últimos cuatro años. Nos referimos a que caballos nacidos en Uruguay que no hayan sido criados en el Haras Phillipson se lleven dos clásicos de este tipo de forma consecutiva. Hace dos meses había sido el turno para Ababor Fever, un Texas Fever criado en el haras El Santo, ahora lo fue para Ave Royale, un Sloane Avenue que si bien figura como criado en el Firmamento por un tema de derechos, es criado en el haras El Palmar de los hermanos Amorín Battle. Tras un dominio brasileño que solo se veía cortado por el Hs. Phillipson estas dos últimas carreras mostraron un cambio de panorama. Es más, el marcador rentado integro fue uruguayo, con los dos caballos citados y dos productos del Phillipson.