Wimbledon califica de "injustificable" aceptar a jugadores rusos y bielorrusos en el torneo

El torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada de tenis que se jugará entre el 27 de junio y el 10 de julio, aseguró que sería "injustificable" aceptar la participación de tenistas rusos y bielorrusos, tras la invasión a Ucrania.

Wimbledon se convirtió en el primer torneo de tenis en vetar la entrada de deportistas individuales, después de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) les haya prohibido jugar la Copa Davis y la Billie Jean King Cup —antigua Copa Federación—.

"Es nuestra responsabilidad jugar nuestro papel en los esfuerzos del Gobierno para limitar la influencia de Rusia a nivel global. En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso se beneficiara de alguna manera de la participación de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon", anunció el torneo en un comunicado.

"Por lo tanto, declinamos la participación de rusos y bielorrusos en la edición de 2022", agregó la comunicación firmada por la dirección del certamen.

Ian Hewitt, presidente del All England Club, explicó que entienden el "sufrimiento por el que van a pasar los atletas por las decisiones que toman los líderes del régimen ruso", pero añadió que, dado el caché del torneo, no pueden permitir que este se use como elemento de propaganda rusa.

De todas maneras, Wimbledon también se mostró abierto a cambiar esta decisión de aquí a junio si las circunstancias así lo permitieran.