Federer celebra su cumpleaños número 41: cuándo volverá a jugar al tenis y qué piensa del retiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El tenis mundial vive una jornada de celebración. Roger Federer, un jugador histórico, ganador de 20 trofeos de Grand Slam, cumple 41 años.

Así lo celebró en sus redes sociales: "Sabés que te estás poniendo viejo cuando las velas cuestan más que la torta. Gracias a todos por los increíbles deseos de cumpleaños", escribió

Claro que también son tiempos de expectativa e incertidumbre, porque el suizo está inactivo desde julio de 2021 (quedó eliminado en los cuartos de final de Wimbledon) y si bien anunció que proyecta reaparecer en la Laver Cup, el torneo de exhibición que organiza su compañía y que esta temporada se jugará del 23 al 25 de setiembre en el O2 Arena de Londres, su estado físico (tras someterse a múltiples cirugías en los meniscos de la rodilla derecha) es una incógnita. También se comunicó que actuará en el ATP 500 de Basilea, su ciudad natal, desde el 24 de octubre. ¿Habrá más? El fantasma del retiro sobrevuela el tour desde hace rato.

“Me encanta ganar, pero si ya no sos competitivo, entonces es mejor parar. No creo que necesite el tenis. Estoy feliz con las pequeñas cosas, como cuando mi hijo hace algo bien y cuando mi hija llega a casa con una buena calificación”, declaró Federer, a mediados de julio, en el diario neerlandés Algemeen Dagblad. Y el mensaje caló hondo en las emociones de los fanáticos del exnúmero 1 del mundo. “El tenis es parte de mi vida, pero no toda mi identidad”, añadió Federer, que fue una ausencia notable durante el último torneo de Wimbledon. Estuvo presente un día en el All England, aunque lo hizo para participar de la ceremonia del centenario del court central (fue el más ovacionado).

MIRA TAMBIÉN Roger Federer y Serena Williams sin ranking ATP y WTA de tenis

La Laver Cup, en la que también participarán los otros integrantes del fantástico Big 4 (el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic y el escocés Andy Murray), será una buena prueba para saber en qué condiciones atléticas se encuentra Federer. El tenista, que ganó el primero de sus 103 títulos en Milán 2001, será el único que resolverá su futuro luego de esa competición y, sobre todo, después del torneo de Basilea, donde comenzó siendo alcanzapelotas y terminó levantando el título 10 veces, entre 2006 y 2019. En los pasillos del circuito se habla de que pretende participar -al menos- una vez más de Wimbledon, el major que más alegrías le dio en su carrera, donde conquistó ocho de sus 20 trofeos de Grand Slam. Claro que esa posibilidad dependerá de cómo reaccione la rodilla.

Por lo pronto, en este 8 de agosto, las redes sociales se llenaron de mensajes por su cumpleaños. Desde las cuentas de los torneos y de las instituciones del mundo del tenis, hasta los clubes internacionales de fanáticos del suizo y personalidades de ese país, dejaron un mensaje. Wimbledon, el US Open y el Australian Open saludaron al gran Roger. También las cuentas de tenis olímpico, de la Copa Davis y de la Federación Internacional.