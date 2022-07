Djokovic se coronó por cuarta vez consecutiva en Wimbledon: ¿a cuántos quedó de Federer?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El serbio Novak Djokovic, número tres del mundo, ganó este domingo su séptimo título de Wimbledon y el 21º Grand Slam de su carrera al imponerse en la final a Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3).

Djokovic, de 35 años, tardó tres horas en derrotar al controvertido australiano, 40º del mundo, en la pista central del All England Club londinense, donde levantó el trofeo por cuarta vez consecutiva desde 2018 (el torneo se canceló en 2020 debido a la pandemia).

Con esta victoria, el serbio quedó solo un título por detrás de Rafael Nadal, que, tras ganar este año el Abierto de Australia y su 14º Roland Garros, cuenta ya con 22 torneos de Grand Slam.



Se quedó también a un solo título de igualar el récord de ocho trofeos de Wimbledon, en manos del suizo Roger Federer.



Djokovic "es un poco un dios, no voy a mentir", reconoció Kyrgios, felicitando a su rival.



El australiano aseguró no tener "absolutamente" más ganas de competir por ahora, "creo que yo y todos estamos exhaustos de tanto tenis". Pero dijo "esperar algún día estar aquí otra vez".



"Nick, volverás", le aseguró Djokovic, considerando que el polémico tenista ha "demostrado porque merece ser uno de los mejores jugadores del mundo especialmente en esta superficie".



"Estoy seguro de que te veremos más en las últimas rondas de los Grand Slam", le aseguró a Kyrgios. Y agregó: "Nunca creí que diría tantas cosas amables sobre vos". "Espero que este sea el principio de una relación maravillosa", bromeó.



Limando sus asperezas fueras de las pistas, los dos jugadores habían acordado que el ganador invitaría al perdedor a cenar, aunque no podrá ser el mismo domingo por ser el aniversario de bodas del serbio.