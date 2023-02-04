Copa Davis: Uruguay se va al quinto partido ante Zimbabue

EFE

La eliminatoria Zimbabue-Uruguay, por el Grupo Mundial II de la Copa Davis, se decidirá en el quinto partido, después de que la victoria de Benjamin Lock sobre Martín Cuevas por 6-4 y 6-4 dejase el choque empatado 2-2.

Uruguay y Zimbabue habían igualado 1-1 en la jornada inicial, sobre las pistas del Club Deportivo de Harare.

Cuevas, número 464 del mundo, dio al equipo sudamericano el primer punto al derrotar a Courtney John Lock (1.218) por 6-3 y 6-2. Pero Benjamin Lock (387) se impuso después a Ignacio Carou (761) por 7-6 (5) y 6-4.

La segunda jornada comenzó con buenas perspectivas para el equipo uruguayo, al derrotar Martín Cuevas y Ariel Behar a los hermanos Lock por 6-2 y 6-4.

Pero posteriormente Cuevas y Benjamin volvieron a verse las caras en el partido individual, que se llevó el tenista local por un doble 6-4.

Ignacio Carou y Courtney John Lock jugarán en punto decisivo.

El ganador de la eliminatoria avanzará al Grupo Mundial II de la Davis y el perdedor competirá en su Grupo III regional.

Se juega en superficie rápida y al aire libre.

